單日逾5萬例英相推防疫措施　保守黨近百議員反對

我是廣告 請繼續往下閱讀
新措施是在最大在野黨工黨（Labour Party）支持下通過。這些措施包括要求民眾在公共場合佩戴口罩，前往某些場所必須出示COVID-19通行證。
強生近來醜聞纏身，他已因為去年在封城期間在唐寧街舉辦派對，以及砸大錢裝潢官邸而遭受抨擊，如今又面臨黨內反叛，承受更大壓力。
投下反對票的保守黨下議院議員說，這次倒戈是在警告強生，他必須改變政府運作的方式，否則他的領導權將面臨挑戰。
今天有99名保守黨下議院議員反對出示COVID通行證的計畫，人數比原本預期的高。最初官方公布的數字是98人，但後來上調至99人。
許多保守黨下議院議員說，有些新措施太過嚴厲，有些人質疑進入夜店等一些場所時、為什麼要出示疫苗接種或檢驗陰性證明。
還有些人趁著這次投票對強生發洩怒氣，認為協助保守黨在2019年選舉贏得多數席次的強生，因為自己造成的過失與失言而虛擲了保守黨取得的成就。
儘管黨內對首相頗有怨言，保守黨內部人士說，要趕強生下台仍力有未逮，但他們希望這次倒戈可當作一記「警鐘」，提醒強生重新調整他的施政方針。
官方數據顯示，英國今天通報新增5萬9610起COVID-19病例，是自1月初以來最高的單日確診，也是自去年3月爆發疫情以來第5高。強生稱英國正面臨一波Omicron引發的疫情「海嘯」。
英國的Omicron確診病例累計達4700多例，有10人住院，有1人感染Omicron死亡。英國12月4日至10日的住院人數也比前7天增加10%，共有5925人住院。
另外，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）告訴國會，英國政府將把所有11個國家從COVID-19旅遊紅色清單移除，因為英國現在已出現Omicron社區傳播。
新變異株Omicron是首度在非洲南部與香港偵測到。英國政府自11月底將11個非洲國家列入紅色清單，代表只有從那些國家抵達的英國公民或居民能獲准入境，之後必須在飯店隔離。
賈維德說：「現在既然英國已出現Omicron社區傳播，Omicron已擴散到全球各地，在減緩Omicron從國外入侵的速度上，旅遊紅色清單的作法現在已變得較無效率。」
他說：「我們將把這所有11個國家從旅遊紅色清單移除，自明早凌晨4時生效。」
將從旅遊紅色清單移除的11個國家分別是安哥拉、波札那、史瓦帝尼、賴索托、馬拉威、莫三比克、納米比亞、奈及利亞、南非、尚比亞與辛巴威。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1101215