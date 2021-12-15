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單日逾5萬例英相推防疫措施　保守黨近百議員反對

▲英國COVID-19單日確診飆至5萬9610例。資料照。（圖／美聯社／達志影像）
▲英國COVID-19單日確診飆至5萬9610例。資料照。（圖／美聯社／達志影像）

中央社

2021-12-15 14:03:34

（中央社倫敦14日綜合外電報導）英國COVID-19單日確診飆至5萬9610例，近100名保守黨下議院議員今天對新防疫措施投下反對票，對首相強生（Boris Johnson）的威望造成重大打擊，也使得他的領導能力受到質疑。

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路透社報導，在積極賣力遊說一整天後，強生領導的保 守黨（Conservative Party）政府在防疫政策上遭遇黨內迄今的最大反叛；他說，在遏止COVID-19（2019冠狀病毒疾病）新變異株Omicron擴散上，這些防疫措施是必要的。

新措施是在最大在野黨工黨（Labour Party）支持下通過。這些措施包括要求民眾在公共場合佩戴口罩，前往某些場所必須出示COVID-19通行證。

強生近來醜聞纏身，他已因為去年在封城期間在唐寧街舉辦派對，以及砸大錢裝潢官邸而遭受抨擊，如今又面臨黨內反叛，承受更大壓力。

投下反對票的保守黨下議院議員說，這次倒戈是在警告強生，他必須改變政府運作的方式，否則他的領導權將面臨挑戰。

今天有99名保守黨下議院議員反對出示COVID通行證的計畫，人數比原本預期的高。最初官方公布的數字是98人，但後來上調至99人。

許多保守黨下議院議員說，有些新措施太過嚴厲，有些人質疑進入夜店等一些場所時、為什麼要出示疫苗接種或檢驗陰性證明。

還有些人趁著這次投票對強生發洩怒氣，認為協助保守黨在2019年選舉贏得多數席次的強生，因為自己造成的過失與失言而虛擲了保守黨取得的成就。

儘管黨內對首相頗有怨言，保守黨內部人士說，要趕強生下台仍力有未逮，但他們希望這次倒戈可當作一記「警鐘」，提醒強生重新調整他的施政方針。

官方數據顯示，英國今天通報新增5萬9610起COVID-19病例，是自1月初以來最高的單日確診，也是自去年3月爆發疫情以來第5高。強生稱英國正面臨一波Omicron引發的疫情「海嘯」。

英國的Omicron確診病例累計達4700多例，有10人住院，有1人感染Omicron死亡。英國12月4日至10日的住院人數也比前7天增加10%，共有5925人住院。

另外，英國衛生大臣賈維德（Sajid Javid）告訴國會，英國政府將把所有11個國家從COVID-19旅遊紅色清單移除，因為英國現在已出現Omicron社區傳播。

新變異株Omicron是首度在非洲南部與香港偵測到。英國政府自11月底將11個非洲國家列入紅色清單，代表只有從那些國家抵達的英國公民或居民能獲准入境，之後必須在飯店隔離。

賈維德說：「現在既然英國已出現Omicron社區傳播，Omicron已擴散到全球各地，在減緩Omicron從國外入侵的速度上，旅遊紅色清單的作法現在已變得較無效率。」

他說：「我們將把這所有11個國家從旅遊紅色清單移除，自明早凌晨4時生效。」

將從旅遊紅色清單移除的11個國家分別是安哥拉、波札那、史瓦帝尼、賴索托、馬拉威、莫三比克、納米比亞、奈及利亞、南非、尚比亞與辛巴威。（譯者：張曉雯/核稿：嚴思祺）1101215

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