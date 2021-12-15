楊文科出席竹科41周年慶 邀園縣市三方合作解決交通
新竹縣政府表示，新竹科學園區自民國69年創立至今已41歲了，園區今(15)日舉辦41周年園慶，今年在全球疫情衝擊下，竹科護國神山群仍逆勢成長，除連續12年每年產值破兆元，今年至10月為止，更已達到1.3兆元。竹科出身的新竹縣長楊文科也特地來慶生，他提到隨竹科蓬勃發展，周邊交通是迫切要解決的問題，竹縣已著手經國橋改善工程，未來仍需要科管局、竹縣市三方合作努力。
記者蔡孟尚/綜合報導
2021-12-15 14:15:21
新竹縣長楊文科說，竹科41年來的成長非常快速，在國際上佔有不可抹滅的地位，從2010年至2021年的12年期間，每年產值都破兆元，今年表現更是亮眼，10月份就已經達到1.3兆元，比去年同期成長30%，如此亮麗的產值成績，令大家稱羨。大家一起打拚，就是竹科的精神，今天41周年慶，特別對過去開發竹科的先聖先賢表達敬意，不能忘了早年協助開發的蔣經國先生等人的貢獻。相信未來園區所有廠商都會繼續打拚，創造科技產業的發展，祝福竹科41周年生日快樂。
新竹科學園區同業公會理事長李金恭指出，今年預估北中南三個園區產值可達到3.48兆元，竹科應可超過1.5兆元，總體成長約30%。這些數字成長代表竹科為首的三個園區廠商，為國家經濟和產業帶來強大支撐和亮麗成績，同時創造大量就業機會和消費力量。感謝地方首長和科管局和同仁協助，共同創造良好工作環境。
李金恭說，隨園區擴充發展，業績成長固然創造高額產值，員工收入也提升，但檢視生活環境、交通、住居和教育需求等，品質是否有相對的提升，這是需要思考和努力的方向。
新竹縣長楊文科致詞也談及交通問題，他指出，竹竹苗生活圈是不可脫離的，已經形成科技廊帶，交通是嚴重問題，除了昨(14)日提到要和新竹市林智堅市長合作蓋頭前溪新橋外，目前高鐵線下道路已完成一、二期，三期預計在後年(112年)能完成，屆時可從竹北高鐵新竹站直通竹科，大幅縮短車程。此外，經國橋為連接竹北和竹科的要道，交通流量很大，塞車嚴重，目前竹縣規劃的改善工程已爭取到中央經費，正加快設計階段，最快明年底可動工。