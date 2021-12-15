王力宏認了離婚！5段緋聞都是大咖　歌壇天后最轟動

45歲王力宏今（15日）稍早在臉書宣布離婚，坦言「婚姻當中我做的不足的地方太多了」、「我們對未來的生活方式有不一樣的想法和規劃」，證實與李靚蕾8年婚姻成為過去式。形象優質的王力宏情史精彩，過去緋聞對象都是大咖女星，其中張惠妹（阿妹）、舒淇最廣為人知。
娛樂中心／綜合報導
2021-12-15 15:42:30｜2021-12-15 16:05:39
王力宏出道26年，2013年娶圈外人李靚蕾，脫單前除了大學時期的女友，曾與張惠妹、舒淇、蕭亞軒、李玟、湯唯傳出戀情；2000年王力宏幫張惠妹製作歌曲《愛，永遠不會消失》，當時被拍到現身阿妹信義區豪宅，阿妹更大方帶他回台東參加豐年祭，完全不避諱外界眼光，然而，兩人始終以「好朋友」定義彼此的關係。
2006年王力宏邀舒淇擔任《第一個清晨》MV女主角，隔年兩人被目擊在東京高島屋百貨挑鑽戒，期間男方更多次深夜進出舒淇香閨，2008年一度傳出分手，3年後又復合，直到2012年才正式退回朋友關係，但這段情仍不曾被當事人證實。
此外，有傳言阿妹及舒淇因為學歷不高，不被王家人接受，才無法和王力宏修成正果，他最後才會娶美國哥倫比亞大學畢業的李靚蕾。（編輯：楊穎軒）