快更新你的LINE！這款「神招」總算回歸 五大亮點一次看
通訊軟體LINE今（15）日公布，Android版本11.21.0與iOS1版本11.22.0更新，除修復訊息延遲的問題，還有五大更新，其中一項是將過去點選對話即可複製功能回歸，首次於聊天室長按選單新增「選擇並複製」功能，讓民眾複製對話更加便利。
記者賴志昶／台北報導
2021-12-15 18:06:51
LINE官方指出，Android 11.21.0 已於9日上線，而iOS 11.22.0 已於今日上線；另外，關於近期有部分用戶反應訊息延遲的問題，Android與iOS版本皆已修復，可請民眾趕快更新試試看。
LINE此次更新有五大亮點，其中首先是聊天室長按選單新增「選擇並複製」。官方說明，這次更新將聊天室訊息長按選單中的「複製」與「選擇並複製」分開，當用戶想一鍵複製對話框所有文字，可選擇「複製」：若想要複製部分文字則點選「選擇並複製」。
此次更新也更新了QR cdoe登入功能，官方表示，使用LINE電腦版或是平板登入LINE時，可以選擇使用手機掃描QRcode直接登入；需要注意的是，此版更新後，為了更加保障用戶們的個資安全，需要使用LINE的掃碼功能掃描才能登入成功。
另一方面，此版更新也對虛擬人像主頁功能新增與優化。LINE說明，這版更新中有許多針對虛擬人像的優化，更新後首次點入將會有新功能教學；除了主頁功能新增「儲存並分享」外，也可以選擇右下角的「放大模式」左右滑即可管理所有創建的虛擬人像。
至於民眾最關注的貼圖功能，此次也更新「左右滑動可預覽自動推薦貼圖」功能。LINE指出，若民眾有同時開啟「預覽貼圖」與「顯示建議貼圖」，系統會根據輸入的文字顯示適合的貼圖或表情貼；針對貼圖的部分，現在也可以左右滑動瀏覽更多建議貼圖。
最後，在當日壽星好友中，聊天頁面大頭貼也將新增「生日帽」圖示。官方表示，在LINE主頁上，民眾將可以看見生日接近的好友名單；除此之外，這次更新後，只要是當天生日並且有公開生日日期的好友，在聊天頁面中的大頭貼會有一個專屬的生日帽圖示。