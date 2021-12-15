COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

LINE FRIENDS設計平台來了　100%客製專屬熊大兔兔週邊

▲熊大示範使用LINE FRIENDS Creator，透過平板甚至手機，就能隨時隨地客製打造專屬週邊。（圖／LINE FRIENDS提供）
▲熊大示範使用LINE FRIENDS Creator，透過平板甚至手機，就能隨時隨地客製打造專屬週邊。（圖／LINE FRIENDS提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-15 17:39:50

LINE FRIENDS旗下人氣原創IP「BROWN & FRIENDS」，自2011年推出LINE貼圖後，今年邁入10週年，旗下11位包含熊大、兔兔、莎莉，如今都是家喻戶曉的IP角色，今（15）日正式宣布推出LINE FRIENDS Creator創作設計平台，也是首家客製化IP商品的平台，讓民眾可以DIY客製自己的IP商品。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲LINE FRIENDS Creator首次公開中文介面，動動手指就能設計專屬商品。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲LINE FRIENDS Creator首次公開中文介面，動動手指就能設計專屬商品。（圖／記者黃韻文拍攝）

在LINE FRIENDS Creator首次公開的中文介面中，消費者可以選擇服飾、提袋、抱枕、自黏布貼4大類商品，最便宜的是客製99元布貼，目前最高單價是日常系後背包1590元。以製作飲料提袋來說，在設計頁面中可先挑選喜愛的布料底色，再挑選BROWN & FRIENDS或BT21圖案、字母開始設計，圖案及字母可縮小放大，或拖曳到想擺放的位置，就能做出獨一無二的個性化商品。

▲除了BROWN & FRIENDS或BT21圖案，也能在商品上放字母客製化。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲除了BROWN & FRIENDS或BT21圖案，也能在商品上放字母客製化。（圖／記者黃韻文拍攝）

業者表示，LINE FRIENDS Creator主打親民價位，並挑選貼近台灣用戶的日常穿搭用品，讓民眾能自由運用可愛的角色圖案，訂製專屬個人化設計商品，從T恤、抱枕、飲料提袋、裝飾布貼、帆布袋、零錢包和後背包等品項都有，未來也會配合季節與特殊節日更新相關圖素。

▲客製化品項包含服飾、帆布袋、飲料提袋、零錢包等實用週邊。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲客製化品項包含服飾、帆布袋、飲料提袋、零錢包等實用週邊。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲透過LINE FRIENDS Creator設計平台，能挑選喜愛的布料底色，隨意擺放圖案位置、調整大小，DIY個人化商品。（圖／記者黃韻文拍攝）
▲透過LINE FRIENDS Creator設計平台，能挑選喜愛的布料底色，隨意擺放圖案位置、調整大小，DIY個人化商品。（圖／記者黃韻文拍攝）

 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀