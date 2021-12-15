LINE FRIENDS設計平台來了 100%客製專屬熊大兔兔週邊
LINE FRIENDS旗下人氣原創IP「BROWN & FRIENDS」，自2011年推出LINE貼圖後，今年邁入10週年，旗下11位包含熊大、兔兔、莎莉，如今都是家喻戶曉的IP角色，今（15）日正式宣布推出LINE FRIENDS Creator創作設計平台，也是首家客製化IP商品的平台，讓民眾可以DIY客製自己的IP商品。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-15 17:39:50
在LINE FRIENDS Creator首次公開的中文介面中，消費者可以選擇服飾、提袋、抱枕、自黏布貼4大類商品，最便宜的是客製99元布貼，目前最高單價是日常系後背包1590元。以製作飲料提袋來說，在設計頁面中可先挑選喜愛的布料底色，再挑選BROWN & FRIENDS或BT21圖案、字母開始設計，圖案及字母可縮小放大，或拖曳到想擺放的位置，就能做出獨一無二的個性化商品。
業者表示，LINE FRIENDS Creator主打親民價位，並挑選貼近台灣用戶的日常穿搭用品，讓民眾能自由運用可愛的角色圖案，訂製專屬個人化設計商品，從T恤、抱枕、飲料提袋、裝飾布貼、帆布袋、零錢包和後背包等品項都有，未來也會配合季節與特殊節日更新相關圖素。