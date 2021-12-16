房市／淡海輕軌通車三周年　13站房價全漲

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信義房屋濱海捷運店店長李世堯分析，軌道建設確實對房市有正面助益，主因在於台北捷運營運25年已影響雙北人的通勤習慣，加上市區停車不易，因此多數人還是仰賴大眾運輸通勤，因此區域中有無捷運輕軌已成了買方購屋的必要條件之一。
李世堯進一步說明，而淡海輕軌2018年通車當年正值房市復甦，有房市大盤支撐加上輕軌利多，加上淡水又是捷運沿線低單總價的一區，並有淡江大橋等建設議題發酵，吸引首購跟退休族群買盤讓成交量逐年上升，這也是淡海輕軌全線14站中有13個站點周邊房市都漲價的關鍵因素。
進一步觀察淡海輕軌漲幅最高的前三名，分別是沙崙站、淡水漁人碼頭站、台北海洋大學站，李世堯分析，若從位置來看，這三站從濱海沙崙站為起始點沿著海岸線延伸到漁人碼頭，過去那一帶較少建案，多是老舊公寓，隨著輕軌興建，有著海岸線第一排的優勢受到許多建商青睞，因此近年來周邊有許多大型豪宅建案興建，這類型的景觀豪宅單價突破40萬進而帶動周邊房市影響房價。
李世堯說明，上述主打渡假休閒訴求的豪宅因為淡水依山傍水，有觀光老街又是往北海岸觀光區的必經之路，因此吸引許多海外華僑及雙北市區居民購買，多為第二屋，可能一年只來淡水住幾周或一個月只來淡水住1、2天。