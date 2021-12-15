敬老金條例還有變數？覆議案拒柯文哲列席但採不記名投票
台北市議會今（15）日中午針對北市府提出的《重陽節禮金致送自治條例》覆議案進行政黨協商，其中針對柯文哲在投票時是否要前來議會列席說明，以及覆議案後的二次投票的表決方式。最終決議不讓柯文哲來議會列席說明，投票方式則採「不記名」方式進行，也為下週的表決大戰留下伏筆。
記者丁上程／台北報導
2021-12-15 18:13:53｜2021-12-15 18:14:55
針對議會國民黨及民進黨合作通過的《重陽節禮金致送自治條例》，柯文哲在該案通過後，隨即表明該自治條例與自己的政治理念不合，絕對會對議會提出覆議。而今日下午北市府正式向議會提出覆議案，議會也決議將在下週三（22）進行複決。而只要當日出席的議員有超過2/3投下同意票「維持原議案」，自治條例就會通過。
由於市府提出覆議案後，按照議事規範身為市長的柯文哲可以在表決當天列席議會，並針對議員的問題及時提出說明，不過經過政黨協商後，國民黨、民進黨、新黨黨團以及親藍的無黨籍議員，都認為沒有列席說明的必要，因此拒絕柯文哲出席。
至於針對因應覆議案的二次投票，柯文哲曾經公開要求「記名式」的舉手投票，不過該建議也遭到否決，並且維持過往「不記名」投票的方式進行。不過不記名投票的方式似乎也再埋下一顆不確定因子，若是藍綠兩黨有少數年輕議員改投下反對票，再加上原本就表明反對重發敬老金的年輕議員政團，若讓同意票未達2/3，該自治條例很有可能覆議成功，要再次重新討論。