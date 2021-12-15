STUDIO A舉辦Apple回顧展 數十款經典Apple主機珍稀展出
蘋果經銷商STUDIO A自今（15）日起至2022年1月2日，一連19天在STUDIO A 大安門市2樓舉辦「Apple經典回顧特展」，現場展出麥金塔20周年紀念機、Apple II等數十款經典Apple主機，還能免費體驗元宇宙「虛擬人」。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-15 18:15:39
STUDIO A大安門市自2011年開幕以來，一向都是果粉漏夜排隊搶iPhone新機的指標性地點，大安門市營業10年累積近8萬會員，由於建物都更的緣故，將在2022年1月2日暫時歇業，因此邀請蘋果收藏家Alvin，在大安門市展出許多市面上難得一見的經典Apple主機。
展出內容包括1997年1月由波莫納專案衍生的「麥金塔20周年紀念機、1998-1999 年代號「水果糖」的多彩iMac、2001年PowerMac G4 Cube、iMac G4，以及80年代的 Apple II 等主機；另外還有轟動一時的第一代iPhone，以及iPhone 3、iPhone 4/4S等經典手機。
隨著元宇宙竄起，虛擬實境更貼近生活，STUDIO A也和「Zukunft Works未來製作所」合作，共同展出「虛擬人體驗」，透過虛擬導播軟體、動作捕捉設備，將複雜的角色、道具、場景和虛擬攝影機，匯聚成一套簡單的操作方式，讓民眾親身體驗虛擬人的操控方式。