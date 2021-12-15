春節專案上路！移工集檢床位下調至200床 全數安排完畢
《四方報》報導，指揮中心11月11日重啟移工專案入境，由指揮中心規劃1700床檢疫床位供移工檢疫。因應春節專案於昨（14）日正式上路，明日起至22日集中檢疫床位將調整為200床，勞動部表示目前尚無計畫暫緩移工入境，但強調未來會視指揮中心量能調度情況做調整。
記者李芷涵/綜合報導
2021-12-15 18:55:06
指揮中心今年5月因應本土疫情升溫而暫緩外籍移工入境，直到疫情趨緩後才於11月11日重新開放，透過積分制安排移工入境優先順序，並要求移工提供PCR篩檢、入境後入住集中檢疫所完成14天集中檢疫和7天自主健康管理，11月16日開始有首批移工入境我國。
勞動部勞發署跨國勞動力管理組副組長蘇裕國向《四方報》表示，專案開放至今已滿一個月，目前共計有610名移工入境我國，受限於國際航班因素，入境人數不如勞動部先前預期的多；至於防疫部分，目前勞動部統計有21名入境移工確診，確診率大約在3.4%左右，總體而言是低的。
蘇裕國表示，因應春節專案上路，在12月22日前移工集中檢疫床位調整為200床，目前還沒有要暫緩移工入境的計畫，但22日以後會再持續配合指揮中心的規劃做調整，若有釋出多的床位都會放到「入出國移工機場關懷服務網」供雇主申請。根據網站顯示，16日至22日釋出的200床檢疫床位已經全數安排完畢。