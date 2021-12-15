小宇認愛圈外女友！未來結婚不公開

小宇（宋念宇）睽違4年全新專輯《無視 Be Nothing》，昨（14）日晚他舉辦專輯搶聽會，許久未在螢光幕前露臉的他，談到近況，透露現在已經有穩定交往的對象，且對方是圈外人。
記者吳雨婕/綜合報導
2021-12-15 19:45:00
小宇分享感情狀況，提到現在有交往對象，但是他希望大家能無視他的私生活，「對方是圈外人，我會分享是給對方一種保護。」也直言如果未來結婚了，也不會特別公開讓大家知道，但一定會向身旁朋友分享喜訊，「婚禮會私下辦，會尊重女方的意思。」此外，先前小宇因為疫情的關係都待在家，因此體重胖了不少，4年前是53公斤，如今已經增胖了12公斤，而他最近「半佛系瘦身」，雖然不會刻意忌口，但會控制吃東西的時間，「我過了晚上10點不會吃東西。」
在聽歌會上，他分享專輯主打歌《無視生非》，則以不帶批判與觀點的方式，寫下現今群眾現象，看似荒謬不合理的一切，或許人們其實早就習以為常。小宇從自己視角分享看到的、感受到的現象，用無關緊要的態度去唱，並非小宇對這些事情無感，而是當社會上的你我，都已經逐漸對這些事情感到無關緊要時，無奈又無言的情緒更加顯得諷刺。小宇也表示希望大家聽完這首歌可以試著用不同的角度去看待我們共處的世界。