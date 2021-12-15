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年終大掃除必備！小米掃拖機器人免1.5萬　尬市場CP值！

▲小米推出「超淨劃」Xiaomi 掃拖機器人2 Ultra 集塵版與Xiaomi 無線吸塵器G11 ，為用戶包辦所有掃除工作。（圖／品牌提供）
▲小米推出「超淨劃」Xiaomi 掃拖機器人2 Ultra 集塵版與Xiaomi 無線吸塵器G11 ，為用戶包辦所有掃除工作。（圖／品牌提供）

記者賴志昶／台北報導

2021-12-15 19:07:47

迎來2021年末，智慧家庭品牌小米台灣今（15）日舉辦新品發佈會，一口氣祭出9款新品，其中主打全自動集塵座與超強吸力的掃拖機器人，免1.5萬即可入手，與市面上各品牌掃拖機器人相比，價位算相當親民。

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小米本次新品包含歲末年終大掃除必備「Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版」及「Xiaomi 無線吸塵器 G11」；居家空氣淨化神器「Xiaomi 空氣循環淨化器」、「Xiaomi 空氣淨化器 4 Pro」、「Xiaomi 空氣淨化器 4」與「Xiaomi 空氣淨化器 4 Lite」；年後甩肉必備「Redmi 手錶 2 Lite」、「Redmi 手環 Pro」及居家保護助手「Xiaomi 智慧攝影機 標準版 2K」。

▲小米今（15）日推出Xiaomi 空氣循環淨化器與Xiaomi 空氣淨化器 4 系列，專為用戶的各種淨化需求而設計。（圖／小米台灣提供）
▲小米今（15）日推出Xiaomi 空氣循環淨化器與Xiaomi 空氣淨化器 4 系列，專為用戶的各種淨化需求而設計。（圖／品牌提供）
其中，Xiaomi 掃拖機器人 2 Ultra 集塵版配備高效能無刷馬達，能持續提供高達4000 Pa的強勁吸力，並可依據用戶的使用需求，調整4段變速的吸力模式，用戶可依據居家空間及髒污程度進行彈性調整；此外，機身配備5200mAh大電量，在一次完整充電後即可於標準模式下清潔大於72坪的面積，而兼具集塵與充電二合一設計的集塵座可為用戶省去更多的充電時間與居家空間。

該款機器人配備3D障礙迴避技術，可主動偵測兒童玩具、電線及各種障礙物的輪廓，預先減速繞道避免碰撞及糾結，而透過機體前方搭載的ToF感應器辨識空間資料；此外，搭配機身下方搭載的懸崖感應器，可於接近階梯邊緣時立即停止。

該款售價1萬4995元，將於明年1月1日起正式開賣，於15日下午2點起搶先開放預購，並於16日起在實體門市全面開放預購。

▲小米今（15）日推出甩肉必備助手「超勁化」Redmi 手錶 2 Lite與Redmi 手環 Pro ，陪伴用戶緊盯年節身形不走鐘。（圖／小米台灣提供）
▲小米今（15）日推出甩肉必備助手「超勁化」Redmi 手錶 2 Lite與Redmi 手環 Pro ，陪伴用戶緊盯年節身形不走鐘。（圖／品牌提供）
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