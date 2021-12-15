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竹市議員李妍慧街頭民調 青年多數支持四個不同意

▲民進黨新竹市議員李妍慧、陳建名、曾資程與鄭美娟在新竹車站前補習街，以街頭民調與短講，號召青年人口「出門投票」、「返鄉投票」。（圖／李妍慧辦公室提供）
▲民進黨新竹市議員李妍慧、陳建名、曾資程與鄭美娟在新竹車站前補習街，以街頭民調與短講，號召青年人口「出門投票」、「返鄉投票」。（圖／李妍慧辦公室提供）

記者蔡孟尚/綜合報導

2021-12-15 20:26:22


今（15）日下午，民進黨發言人謝佩芬跟民進黨新竹市議員李妍慧、陳建名、曾資程與鄭美娟在新竹車站前補習街以街頭民調與短講，號召青年人口「出門投票」、「返鄉投票」、並投下「四個不同意」，為本週六（18）日即將舉行的四大公投最後衝刺。

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街頭民調活動於下午四點半開始，短短半小時，就吸引超過50位25歲以下青年或是學子表達意見，表態「會投票」的民眾比「不會投票」多三倍以上；而在四項公投表態方面，四個議題的不同意票，也以壓倒性優勢多過同意票。

剛有投票權的高中生的張同學表示「一定會出門投票」，因為「要讓大人知道年輕人有在想，公投跟大選絕對要分開，才能針對議題理性討論」。

除了學生之外，從事貿易業的首投族的陳先生表示：「能源轉型太重要，一定會支持天然氣三接設立，用綠能轉型否決危險的核四電廠」。從事服務業的朱小姐表示一定會為了下一代的永續環境、未來世代的台灣國際地位投下四個不同意票，「台灣要參與國際市場，要照規矩來，才能長遠走下去。」

民進黨發言人謝佩芬說，新竹市是年輕的城市，青少年對於公共事務的表現也相當積極。「有還未滿18的學生跟我說好想投下四個不同意，超級開心！」。謝佩芬對來往群眾宣講「台灣已經用優質防疫措施保住了經濟發展，民主政治的下一哩路就是四大公投。四個不同意，為全台灣投下光明的未來。」

市議會民進黨團總召李妍慧表示，從九月到現在已經參加超過二十場街頭宣講，參與雖然熱烈，但「返鄉投票的青年人還沒有想像中的多」，因此決定上街號召25歲以下市民踴躍參與公投，讓青年聲音不缺席這次的四大公投。

李妍慧強調「供電穩定以及能源安全對科技首都新竹來說太重要」，若這次能源轉型進程被切斷，不僅威脅新竹半導體產業發展，更可能影響國際廠商投資意願，「不僅新竹，全台灣都會是國民黨惡意阻擋的受害者。」

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