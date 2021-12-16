台灣最美飯店是哪間？達人先選「這間」最讚　網友猛點頭

我是廣告 請繼續往下閱讀
其中，在「最美渡假飯店」類別中，獲得達人評選最高加權票數的前5名飯店包含有：坐擁日月潭無敵湖景的「雲品溫泉酒店」、宜蘭奢華泡湯首選「礁溪老爺酒店」、飄散南歐異國風情的「花蓮理想大地渡假酒店」、宛如童話故事中的城堡莊園「瑞穗天合國際觀光酒店」，以及有遼闊海景視野的「墾丁凱撒大飯店」。
而「最美都會飯店」類別則是口碑絕佳的五星級飯店「台北晶華酒店」、典雅氣派的日系星級飯店「台北大倉久和酒店」、以華麗時尚風格令人印象深刻的「林酒店」、擁有天際美景的城市奢旅「台北遠東香格里拉」，和以高空景觀泳池吸引網友瘋打卡的「板橋凱撒大飯店」，取得前5名的領先優勢。
今年新增獎項「最美房間」，參賽飯店各自拿出最具特色的房型來一較高下，在達人評選階段，「長榮鳳凰酒店(礁溪)」的和洋式套房、「承億文旅潭日月」的方山水獨賣套房、「遠雄悅來大飯店」的豪華海景客房、「和苑三井花園飯店台北忠孝」的小型套房和「澎湖福朋喜來登酒店」的港景吉貝雅爵套房，由這5間飯取得領先優勢。
為鼓勵大家參與活動，易遊網除了豪灑50張住宿券抽獎外，網友投票數只要衝破10萬票，易遊網將捐款10萬元給「兒童福利聯盟」，讓大家除了應援心目中的最美飯店，同時一起發揮愛心做公益。