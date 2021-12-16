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特企／樂多多集團首度進駐林口　多家鍋物昕境廣場搶市場

▲肉多多火鍋套餐示意圖。（圖／品牌提供）
▲肉多多火鍋套餐示意圖。（圖／品牌提供）

本報訊

2021-12-16 16:15:28

受疫情影響，不少餐飲業者選擇蟄伏、休業，樂多多集團卻逆勢展出9大品牌，八月迄今已開出30家新門店，其中包括肉多多火鍋、狂一鍋(新台式火鍋)與辛韓道(韓式鍋物)先後接棒進駐林口昕境廣場，這也是樂多多集團首度在林口地區搶市，看好百貨商場的人潮與消費能力，接下來的展店規劃，也將朝街邊店與百貨店雙管齊下的模式，為亟待復甦的餐飲業注入更多生機與活力。

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三級警戒期間，集團旗下的肉多多火鍋反而積極推動外帶買一送一、肉量炸裂等行銷活動，帶動商機，不但在網路上維持高度聲量，推出新菜單爆炒系列湯頭之後，回頭客超過8成，光近四個月集團APP會員就超過30萬人，門店的運作動能也因為即時轉型，讓同仁的工作權利受到保障。疫情趨緩，集團再次啟動原訂五月的展店計畫，樂多多集團董事長林少鈞表示，三級警戒期間僅提供套餐外帶，發現包括樹林、新莊與中壢等非餐飲業傳統主戰場，週末的單日營業額竟然可以突破20萬元，因此很看好接下來有發展潛力的林口地區，除了當地消費者頻頻敲碗的三個品牌，林少鈞指出集團旗下的中高價位品牌「明水然•樂(無菜單鐵板燒)」，也計畫在明年二月於昕境廣場開幕，不僅增加門店數，更著重於品牌覆蓋率。

肉多多火鍋

除了備受好評的好肉，當然少不了相得益彰的好湯，隨著近日來氣溫直線下滑，林口昕境店特別推薦「爆炒專門科湯底(爆炒川府麻辣/爆炒蒜頭蛤蜊雞湯/爆炒海味石頭湯)」，香氣的渲染力同樣來勢洶洶。其中最令鍋物饕客擋不住誘惑的，是業界少見的「爆炒川府麻辣湯」，燈籠椒、子彈椒、茴香、甘草等辛香料食材，經由熱的鍋氣爆香，更能突顯麻香與辣度。基底湯從原先的昆布湯，進化成由豬雞骨熬製的白湯，更提升湯底的厚度與香醇。

狂一鍋　新台式火鍋

將排骨酥、生炒花枝等街頭、廟口、夜市常見的台灣小吃，予以包裝變身成鍋物上桌，不僅替台灣餐飲市場注入一股新活力，更挑戰開發傳統口味的更多可能。菜單中最大的亮點，是每天現炸獨家配方醃製的排骨酥，結合柴魚高湯，消費者可以根據個人喜好任意搭配牛/豬/雞肉或是海鮮。另外桌邊現炒的生炒花枝與私房酒香花雕雞也毫不馬虎，透過熱炒帶出的鍋氣與酒香，讓食材的口感更豐富多層次。套餐均附蔬食自助吧、4款精選嚼勁十足的關廟麵，飲料當然要挑最台的芭樂汁暢飲，才算是圓滿整個新台式火鍋的儀式感。

辛韓道　韓式鍋物

率先以韓式餐酒館的風貌現身台北東區巷內，各式煲類餐點採用慢火熬煮2小時的雞高湯做底，搭配韓國進口的各式調味料與泡菜，以及每日現作的六道手工小菜六樣免費續加。消費主熟悉的「韓風炸雞」，採用全台唯一歐盟標準的氣冷雞；一隻雞分切八塊，塊塊鮮嫩多汁，搭配辛韓道研發的原味及辣味醬汁，呈現美式傳統與韓式創意的結合。調酒以韓式啤酒與燒酒為主題，各種造型與不同的風味，一舉帶給消費者的視覺與味覺的雙重享受。餐後再奉上一客韓國街頭常見，清爽的瓜香與口感的哈密瓜風味霜淇淋，才算是圓滿整個韓式用餐體驗的儀式感。

樂多多集團現況

今年10月的業績成長75%(對照9月)/回客率達8成/會員人數近4個月來突破30萬，集團今年共開出35新門店，目前旗下9大品牌的直營門店、預計年底前突破70家，明年初除了有一新品牌登場，年度也規劃10大品牌再開出30家直營門店、年營收上看30億。

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