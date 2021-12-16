全聯外送「天菜」是它？阿嬤最愛高麗菜落榜 吃火鍋必備
疫情大力推升了外送產業的發展，全聯福利中心與Uber Eats 攜手合作，推出平均30分鐘隨點即送的外送服務，希望搶攻「宅生活」商機，現在不僅214間全聯門市已上線Uber Eats，業者也觀察到外送平台上，全聯訂單成長4倍，活躍用戶數成長3倍，甚至出現狂粉，一個月點購多達29次！今（16）日業者也公布了消費大數據，發現「點檯率」最高的天菜為「青江菜」，銷售佔蔬菜類商品超過1成。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-16 15:49:02｜2021-12-16 16:09:22
Uber Eats表示，根據北、中、南、東以及澎湖地區所點購全聯的消費大數據資料發現，全聯天菜為「青江菜」，銷售佔蔬菜類商品超過1成，最常與火鍋類商品搭配；最夯零食為40年經典鮮味「北海鱈魚香絲」。
而且其中最支持全聯生鮮外送的消費者，一個月竟然可以訂29次，最常購買品項為飲料沖泡、糖果零食，線上最熱門的品類排行依序為蔬果、冷藏乳飲、飲料沖泡、糖果零食，以及火鍋專區；蔬菜和水果佔據各地區的前三名，而南部消費者愛買水果勝過於蔬菜。
此外，近期天氣轉涼也帶動了火鍋商品的買氣，其中最受歡迎配料為金針菇、中華超嫩豆腐、玉米筍三種，而小蒙牛蒙古養生鍋火鍋湯底，和石二鍋經典爆香石頭鍋火鍋湯底則是人氣最高。
以講話實在、冷面笑匠形象深植人心的全聯先生邱彥翔，也驚喜化身Uber Eats與全聯獨家外送合作夥伴，擔任Uber Eats生鮮雜貨外送品牌大使，全聯先生還透露，他在廣告拍攝時，講了上百次的「就這樣點」，有一天作夢還夢到自己在鏡子前練習說「就這樣點」。