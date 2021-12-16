朴炯植心煩坐《毒樓》屋頂「民眾怕他輕生」　最後墜樓了

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該片段朴炯植墜樓前，韓孝周曾以「你就儘管去闖吧，反正失敗就算了」鼓勵好友重新出發，問及韓孝周是否愛挑戰，她說：「我是很喜歡挑戰的類型，從出道到現在每件作品都是以挑戰的精神去演出，人生中最大的挑戰就是成為演員這件事，從此之後都是以挑戰的心態去面對每一個作品。先前拍攝美國電視劇《絆腳石行動》時，因為所有的籌劃及拍攝都在海外進行，對我來說就是個很大的挑戰。 」
朴炯植劇中因受傷放棄棒球，最終成為警察，他坦言若不當演員，現在應會從事劍道方面的工作，「我完全無法想像，如果不是從事現在的職業會變得如何。如果我不是演藝人員，我就不會放棄劍道，那就有很大的機率成為劍道老師，但是我從學生時代開始就很喜歡音樂，我想或許最終還是會回到這條路上吧」。
《毒樓》故事講述民眾因感染而變成喪屍，為了防止病毒擴散，全員被關在大樓數日，大家為了生存不惜犧牲身邊的人，問及朴炯植若現實生活被困在建築物的生存方式，他認為人性本善，「雖然作品是為了傳達寓意給觀眾，所以各個人物們都有比較戲劇性的表現，但實際上在我們日常生活中還是有很多好人。我想，我會選擇和大家一起活下來，不會孤軍奮戰吧？」韓孝周自認獨立，所以生存機率8至90％，笑說：「即使被隔離，應該也不會感覺到不安吧！」
趙宇鎮因在《鬼怪》擔任孔劉的祕書成名，但近期作品以電影居多，他會以《毒樓》作為回歸電視劇的契機，起初是認為此次陣容難得，若錯過的話「下次還會有這種機會嗎？」所以決定與大家合作，更表示：「雖然懷著激動又害怕的心情，但因為是時隔已久的電視劇，所以期待的心情更多一點。就以電視劇來說，對作品的反應及回饋是非常快速的一種媒體類型，想到觀眾們的反饋『會如何看待我的演出呢？』、『缺點被看出來怎麼辦呢？』常會有這樣的擔心、害怕交錯著。」
趙宇鎮劇中前半段冷血無情，後半才發現是為了家人在所不惜，同時展露溫暖善良的一面，趙宇鎮透露角色韓泰錫的魅力，表示：「劇中如同泰錫的台詞一樣『我也是死命撐下來的，為了守護我的家人』，後半部則想要成為一個具正義感、富有人性尊嚴的『人』。如果要問我偏向哪一面的話，最終泰錫也只是一個想為世界以及人們追求『幸福』的人物，希望能更親近觀眾的生活。在這層意義上，泰錫的魅力似乎在於觀眾所賦予的『美德』吧！因為觀眾們也有可能發覺我自己也不知道的部分。」
此外，趙宇鎮飾演的韓泰錫劇中永遠「1號表情」，聊到板著臉演戲，趙宇鎮替自己平反，他說深怕角色情緒影響大家拍攝，所以常跟大家開玩笑，「不過我的玩笑可能不太好笑，居然沒有人忍不住笑出來，但即使如此，孝周跟炯植對我的玩笑很捧場，他們是原本就很喜歡笑的人」，他也稱讚朴炯植，「他是很可靠、很老實，也能察言觀色的一位朋友」，若只能與一個人在毒樓生活，朴炯植就是不二人選。《Happiness毒樓》全12集已在愛奇藝國際站上架。
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