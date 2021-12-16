民眾黨人事更迭頻繁　應戰2022選戰恐埋隱憂

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而10月時陳建璋以「完成個人博士學位」為由，向柯文哲提出辭呈，引發各界議論。據知情人士指出，陳建璋的專長在於國際政經情勢以及輿情相關分析，不過被柯文哲指派至民眾黨後，多數時間都在處理黨內行政相關事務，讓部分黨內人士覺得有些大材小用；而長期下來陳建璋本人也覺得有些不得志，因此決定掛冠求去。
至於民眾黨文宣部主任柯昱安，則是從2017年就加入柯文哲幕僚團隊，負責經營柯文哲的臉書及Instagram等社群平台，也因為經營得當，讓柯文哲網路聲量居高不下。2018年也促成柯文哲與網路節目木曜四超玩拍攝「一日市長幕僚」系列短片，至今已經累計近1700萬的點閱。而在民眾黨成立後不久，柯文哲也安排柯昱安從市府轉往民眾黨，擔任黨團副主任及文宣部主任一職。
不過今年11月初，柯昱安也悄悄向柯文哲遞出辭呈，原因則為健康因素以及個人生涯規劃。知情人士則透露，柯昱安轉往民眾黨後，由於身兼黨團辦公室副主任與文宣部主任，等於是蠟燭兩頭燒。不僅要為5位立法委員處理文宣相關事務，黨中央與黨主席的社群媒體與輿論攻防也由他一手包辦，長期下來壓力早已不堪負荷。
不過更讓外界訝異的是，陳建璋辭職後空缺出的副秘書長一職，以及對於選戰至關重要、一直由秘書長謝立功代理的組織部主管一職，柯文哲竟拋出公開招募「儲備副祕書長」及「儲備組織部副主任」，也讓外界相當傻眼。政界人士感嘆，2022年地方選戰在即，一個政黨如此重要的兩個位子，居然要靠「公開招募」的方式徵選相關人士，「民眾黨與柯文哲恐怕是真的沒人才了」。