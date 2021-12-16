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民眾黨人事更迭頻繁　應戰2022選戰恐埋隱憂

▲台灣民眾黨相關幕僚人士頻頻更迭，適逢2022年地方選戰前夕，恐怕已經埋下不確定因子。（圖／台灣民眾黨提供）
▲台灣民眾黨相關幕僚人士頻頻更迭，適逢2022年地方選戰前夕，恐怕已經埋下不確定因子。（圖／台灣民眾黨提供）

記者丁上程／台北報導

2021-12-16 17:59:35｜2021-12-16 18:04:14

由台北市長柯文哲領銜成立的台灣民眾黨，近日來人事異動頻繁。不僅從台北市政府時期就一直擔任柯文哲重要幕僚的秘書長陳建璋已經掛冠求去，過去曾是柯文哲市府副發言人的「小牛」柯昱安，也即將在18日卸下文宣部主任一職。核心幕僚雙雙求去，恐怕也為2022年即將來臨的地方選戰埋下不確定因子。

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之前擔任民眾黨副秘書長的陳建璋，過去為柯文哲市長辦公室的核心幕僚，因為對於國內外政經局勢具有一定的敏感度，柯文哲的多次重要談話內容，也多數由陳建璋所草擬。而在柯文哲成立台灣民眾黨後，陳建璋也安排至民眾黨擔任副秘書長一職，不只草創制度規章，諸如黨員大會、黨代表選舉等重要歷程，也都由他規劃完成。

而10月時陳建璋以「完成個人博士學位」為由，向柯文哲提出辭呈，引發各界議論。據知情人士指出，陳建璋的專長在於國際政經情勢以及輿情相關分析，不過被柯文哲指派至民眾黨後，多數時間都在處理黨內行政相關事務，讓部分黨內人士覺得有些大材小用；而長期下來陳建璋本人也覺得有些不得志，因此決定掛冠求去。

至於民眾黨文宣部主任柯昱安，則是從2017年就加入柯文哲幕僚團隊，負責經營柯文哲的臉書及Instagram等社群平台，也因為經營得當，讓柯文哲網路聲量居高不下。2018年也促成柯文哲與網路節目木曜四超玩拍攝「一日市長幕僚」系列短片，至今已經累計近1700萬的點閱。而在民眾黨成立後不久，柯文哲也安排柯昱安從市府轉往民眾黨，擔任黨團副主任及文宣部主任一職。

不過今年11月初，柯昱安也悄悄向柯文哲遞出辭呈，原因則為健康因素以及個人生涯規劃。知情人士則透露，柯昱安轉往民眾黨後，由於身兼黨團辦公室副主任與文宣部主任，等於是蠟燭兩頭燒。不僅要為5位立法委員處理文宣相關事務，黨中央與黨主席的社群媒體與輿論攻防也由他一手包辦，長期下來壓力早已不堪負荷。

不過更讓外界訝異的是，陳建璋辭職後空缺出的副秘書長一職，以及對於選戰至關重要、一直由秘書長謝立功代理的組織部主管一職，柯文哲竟拋出公開招募「儲備副祕書長」及「儲備組織部副主任」，也讓外界相當傻眼。政界人士感嘆，2022年地方選戰在即，一個政黨如此重要的兩個位子，居然要靠「公開招募」的方式徵選相關人士，「民眾黨與柯文哲恐怕是真的沒人才了」。

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