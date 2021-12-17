房市／這裡聖誕老人不缺席　伴孩子度過每個耶誕節

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信義房屋中和莒光店店長羅敏毓表示，他們分店會派一位同仁扮演聖誕老公公，以及麋鹿，與家長約定好時間到家中送禮物，當打開門的剎那，會看到孩子興奮地蹦蹦跳跳，不僅把愛傳遞到住戶，同仁自己也會感動不已。尤其，還曾有小朋友親自繪畫感謝同仁，這也是該分店繼續舉辦的動力。
家長委託信義房屋把禮物送給小孩，通常也會請託同仁幫忙傳遞家長想對孩子說的話。羅敏毓說，爸爸媽媽最常轉達的話即是，是因為乖巧，才會有聖誕老人來送禮物，如果來年繼續的話，聖誕老公公也會再來。
八德廣豐店則是每年都會有爸媽主動來詢問是否會繼續辦活動。店長宋有容表示，聖誕老人到你家的活動氛圍很好，她們有被需要的感覺，也很開心能陪伴小孩從幼稚園到國小，連聖誕老人也從瘦子長胖了。
除了聖誕老公公來囉的活動外，信義房屋為服務更多社區住戶，今年還同步推出「七彩聖誕樹」手作DIY活動，透過信義房屋APP或社區幫APP報名，同仁就會到社區陪伴住戶一起手作桌上型紙版聖誕樹，上網報名後，直接跟分店索取聖誕樹，帶回家親子同樂。信義房屋今年12月預計共舉辦600多場聖誕節活動，100多場聖誕老人，近400場DIY活動，希望陪所有民眾度過美好的聖誕節。
除此，為考慮到部分居家礙於疫情關係，信義房屋也提供線上小遊戲「佈置幸福家」，玩遊戲就可以抽好禮，轉發給親朋好友玩遊戲抽千樣聖誕禮物，最大獎是價值近萬元的Apple Watch SE。