橘子「漫畫星」推動原創 《便利商店口袋版》後年面市
橘子集團今（16）日正式發表全新「漫畫星」，加上5月上線的「文學星」，讓beanfun!成為台灣首個同時擁有網路小說與漫畫內容的平台APP。比起來自其他國家的漫畫平台，「漫畫星」的優勢除了可同時支持條漫、頁漫，另一彌足珍貴的特點，便是「漫畫星」將成為台灣原創內容的大力推手，讓更多本土原創作品的能見度更高。
記者黃韻文/綜合報導
2021-12-16 18:05:21｜2021-12-16 18:45:02
橘子集團董事長劉柏園表示：「鄰近國家已陸續有不同的漫畫或小說平台進入台灣，面對全球性的競爭，我們希望發展出台灣自己的平台，推廣台灣原創內容。期待未來三年內，漫畫星成為具有實力的挑戰者，與創作者們創造更大的成功、更多元的可能性。」臺灣動漫畫推廣協會理事長蘇微希則說，「期待橘子漫畫星能匯聚台灣龐大的創作能量，透過數位平台讓更多人看見。」
全球IP原創經濟發展蓬勃，近年OTT平台也積極發展在地內容，橘子集團繼「文學星」之後，今（16）日再發表「漫畫星」網路漫畫服務，預計未來三年內規劃5億元預算，投入原創故事開發、知名IP轉譯文本、自製遊戲、影視合作等相關業務，盼推動台灣原創內容產業。
劉柏園指出，初步撥5億預算用於增加內容產量、原創人才，探索IP延伸可能，不會只用在漫畫上，如果有適合的產品，都可能製作成電視劇、遊戲，或是開發成更多商品，他直言，台灣創作者必須在經濟上獲得第一步的穩定，甚至獲得巨大的成功，才會吸引更多能人進入這個領域。
這次「漫畫星」首波籌備的7部跨域原創作品中，包括橘子開發中的自製手遊《便利商店口袋版》漫改版，也讓不少玩家敲碗，期待已久的手遊《便利商店口袋版》一延再延，何時才能上市，重溫兒時回憶。
劉柏園堅定說道，「如果橘子有什麼資產要用盡一切力量去保護，那就是無形的IP，橘子的起家厝就是《便利商店》，任何妥協都不可能。」意指自製手遊絕不會倉促上市，他也提到，國外夥伴在開發產品時，面對極為重要的IP，打掉重練都是常有的事。橘子集團預計明年第二季、第三季至少推出1款新遊戲，而《便利商店口袋版》則得等到2023年。