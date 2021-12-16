立陶宛駐華外交人員擔心自身安全？中外交部駁：無中生有
立陶宛外交部15日召回包括臨時代辦在內的駐中國臨時代辦處全部人員，根據英媒報導，立陶宛撤離北京的原因是擔心失去外交豁免權後，留在中國可能會有安全擔憂。對此，中國外交部發言人汪文斌在今日也作出回應稱，對立陶宛駐華外交官安全的擔憂是毫無根據的。
國際中心楊智傑/綜合報導
2021-12-16 18:06:30
立陶宛外交部昨日發表聲明，宣布召回駐中國臨時代辦及立國使館人員返國，館務改成遠端運作，英媒《金融時報》引述知情人員說法指出，中國政府要求立陶宛駐中人員將外交人員識別證交給中國外交部，正式將外交代表團身分降級；《路透社》則指出，「安全顧慮」、「遭遇脅迫」是人員撤離的主要考量。
中國外交部發言人汪文斌對此則回應，所謂立陶宛駐華機構人員擔憂自身安全，以及中國政府禁止中方僱員為立駐華代辦處工作的說法純屬無中生有，並表示「中方一貫高度重視保障外國駐華外交機構館舍和人員安全，保障包括立方在內的各國駐華外交機構正常開展工作，立方也從未向中方提及自身安全有什麼問題」。
汪文斌強調，針對立陶宛違反自身在中立建交公報中所做的政治承諾，公然製造「一中一台」的錯誤行徑，中方已宣布將兩國外交關係降為代辦級，並正式召會立方，決定將中國駐立外交機構更名為中華人民共和國駐立陶宛共和國代辦處，要求立方相應更改駐華外交機構稱謂。
此外，他也提到「中立關係受損的是非曲直是十分清楚的，如果立方不正視現實，不反思和糾正錯誤，反而推卸自身責任，只會給兩國關係帶來更大沖擊，使兩國人民感情受到更多傷害，最終受損的還是立方自己」，並敦促立陶宛「切實遵守國際關係基本準則，認真履行自己所做的承諾，儘快糾正損害中國主權和核心利益的錯誤行為」。