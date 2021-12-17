「我什麼時候跟你說我討厭英文」　陳佩琪大戰陳志金

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此話一出惹怒禾馨執行長林思宏，他在臉書反擊陳佩琪「被仇恨矇蔽眼睛」，還有網友質疑早餐的英文應該是「breakfast」，直指陳佩琪「英文不好」。不過，陳志金16日在臉書發文表示，morning eating是醫界才懂的笑話，但把它當成一般笑話講、以為人人都懂，就會被不知情的人嘲笑英文不好，說的人「自己卻以為是詼諧幽默的說法」。
陳志金解釋，醫院早上會有討論困難病例或研讀醫學期刊的晨會叫「morning meeting」，而在陳佩琪那個年代，因為很多醫院都會有藥商提供的免費早餐，因此有些人會戲稱醫院早上會有晨會，叫「morning meeting」為「morning eating」，甚至醫生也會開玩笑互相問說：「你要去參加morning eating嗎？」
陳志金指出，其實陳佩琪用「morning eating」是醫界圈內人才懂的笑話，不過陳佩琪也以為人人都看得懂，才會被不知情的人笑。陳志金補充：「稍為有點自覺的人，大概不會在公開場合講這個，不過，這或許是她個人獨特的風格，也沒什麼好奇怪的」。
陳志金續指，現在大多醫院因疫情或避嫌等緣故都取消了晨會，總結來說，morning eating就只是一個一般人看不懂，甚至會有不當聯想，但是說的人自己以為是灰諧幽默的說法而已，他也暗酸「不能因為人家討厭英文，就說人家英文程度不好啦」。
陳佩琪則在臉書發文怒指，morning eating是醫界都知道的事，不覺得有什麼好討論的，然而陳志金那句「不能因為人家討厭英文，就說人家英文程度不好啦！」是什麼意思，他怒嗆「醫學七年都唸英文原文書，現在病歷也還是用英文書寫，素媚平生的醫生說『我討厭英文』，我什麼時候跟你這樣講了？大家幫忙我去這位陳醫師的臉書問一下好了！」
陳佩琪也反酸，最近morning meeting曾跟柯文哲談了一個「有趣的事」：「新竹一名黃姓單親媽媽，私立大學畢業後一直找不到好工作，10年內竟三度網購和自製清華大學畢業證書，兩度向科技公司求職，均獲得錄取薪水5萬起跳業務副理職務，但因工作能力有落差，遭到公司起疑，向學校求證才知道上當受騙。」
陳佩琪引述報導說：「事後檢警才知，這名黃姓女子除騙得工作外，也騙倒台積電博士成婚，但結婚不久，博士就發現她談吐氣質差，有次拿黃女的碩士論文問她，她竟答不出來 ，結婚1年後就閃離」，她認為這案子的判決書有一句最吸引人：「此舉危害一般社會大眾對於學籍資格認證制度之信賴，亦實際影響受騙公司之權益。」暗酸蔡英文總統「論文門」風波。
然而，結果陳佩琪的發文又引來網友批評：「陳佩琪真的可憐到不知怎麼形容，連文章都看不懂怎麼會是台大畢業的？陳志金醫師整篇文章都在替她解釋那一 句morning eating，只不過最後一段給她開個玩笑她就氣成那樣，以為陳志金醫師在說她英文程度不好，她整天就怕人家說她不好，乾脆說他們夫妻是宇宙的神是上帝好了。」
也有網友狠酸，陳佩琪這次是不是變成中文不好，把「素昧平生」寫成了「素媚平生」。臉書粉專孟買春秋也加入戰局開嗆：「什麼意思？鮭魚討厭英文是大家都知道的事，還用說嗎？我幫阿金醫師找出鮭魚舊作。討厭英文啊，心中的恨意，永生難忘。。。精神領袖公開號召，揪眾去出征別人臉書，這是什麼樣的網軍？」