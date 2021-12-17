高鐵太夯「台鐵怎能存活」？2優勢乘客認了：搭一次就怕
台灣大眾運輸交通工具眾多，除了有每天都有許多人通勤搭乘的公車、捷運外，老字號的台鐵以及較新的南北往來運具高鐵，也是台灣人重要的交通工具之一。近日，就有網友討論「高鐵是不是完全贏過台鐵？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-12-17 07:13:09
原PO在PTT貼文指出「長大後第一次搭高鐵，整個人大吃一驚，車站、員工、廁所整個都是超級高級，連日本鐵路都沒有一個能跟高鐵環境能比的，後來出門、旅遊都是搭高鐵，才發現已經回不去了，光車廂內的廁所就贏過台鐵，高鐵完全沒味道還超乾淨」。
貼文一出，網友卻不以為然，點出高鐵致命傷「不會到回不去好嗎？高鐵站一堆遠的要命」、「北部高鐵OK啦，中南部台鐵更贏」、「台鐵中南部細站更多，不然高鐵那個車站位置.....其實跟北部比差的很可怕」、「台南、台中的位置，搭一次就讓你害怕」、「有些地方只有台鐵可以搭.....」、「論方便程度，台鐵機動性高，像是台南、台中的高鐵站設置點我都不行」。
另外，也有人表示「偶爾要吃個便當，還是會選台鐵」、「台鐵便當完勝，想吃還是會去買」、「高鐵的便當很慘烈.....不如買爭鮮便當或台鐵便當」、「我會為了吃台鐵便當去搭高鐵」、「我會去買台鐵便當再去搭高鐵XD」。（編輯：張嘉哲）