國旅熱銷體驗年度Top 10出爐！樂園、主題園區搶佔前三
國旅券使用了嗎？今年受本土疫情與三級警戒影響，上半年民眾出遊意願降低，各大樂園、觀光景點也一度暫停營業，Klook盤點今年一整年國旅相關體驗的預訂數排行，列出《2021國旅熱銷體驗年度Top 10》，發現從年度榜單中可發現，相較去年夏天水上活動大爆發，今年因為疫情，反而是能玩上一天的樂園或主題園區，以及靠近大自然的森林遊樂區與露營最受歡迎，第一名就是由花蓮遠雄海洋公園拿下，其次是屏東國立海洋生物博物館、南投九族文化村。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-17 16:42:41
Klook表示「遠雄海洋公園」、「九族文化村」等樂園皆名列前茅，分別位居第1和第3名，其次是屏東鹿境梅花鹿生態園區、台南十鼓仁糖文創園區，以及台北teamLab 未來遊樂園。
除了樂園，排行榜也看出，能夠消磨整天的主題園區也相當受到旅客歡迎，包括日治時代老糖廠改建、號稱大人版遊樂園的「十鼓仁糖文創園區」、可與梅花鹿與水豚互動的「鹿境梅花鹿生態園區」等熱門園區也紛紛上榜。
過往熱門的水上活動例如浮潛、獨木舟和SUP立槳等，甚至離島跳島活動，都因三級警戒而大受影響，入榜的水上活動僅有第七名的，能全程戴口罩的「龜山島登島與賞鯨行程」。第八名則是擁有豐富台灣傳統技藝表演和DIY的「宜蘭傳藝園區」，其次九跟十名則是台南奇美博物館以及宜蘭太平山國家森林遊樂區。