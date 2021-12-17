特企／歐德集團優渥實木　榮獲2021全國商店優良店長

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中山店店長賴建璋，於歐德集團服務超過20年，用一路經驗所學傳承打造優質團隊，發現與放大成員優點，包容其缺點，擅於激勵的賴建璋旗下團隊業績屢創集團新高，表現亮眼；嘉義店店長賴育新，近15年的任職生涯，徹底實行公司文化，時刻提醒自己與團隊「做任何事都要站在客戶立場思考，達成客戶滿意度」，由內而外實踐永續服務精神；承德店店長張明喆，任職近12年，擅長以執行力帶領團隊，注重同仁間的溝通，無論是公司政策，亦或掌握顧客屬性、案件應對等，盡全力讓同事間與客戶端之間的連結朝向雙贏發展。
花蓮店店長張怡娟，秉持著「一個人走得快，一群人走得遠」的座右銘。當業務的時候總一個人快步向前，帶領團隊才開始練習，停下來思考，如何和大家一起走得更遠。帶領唯一一家在偏遠花東的門市奮力向前，提供花東地區的消費者同樣能享有來自德國的高品質生活。優渥實木台南永康店店長廖慧如，從業務至後勤管理再回到前線服務，透過職位歷練心智，不被疫情打敗，走出去進行商圈開發、強化人員培訓，對於公司交付任務使命必達，凝聚團隊士氣使業績穩定成長。
台灣連鎖暨加盟協會理事長賴淑芬表示：「疫情之下仍舊保持服務溫度，提高服務質感，用積極的態度，期待最好的事情發生，並致力實現目標」勉勵所有與會者。歐德傢俱、優渥實木已孕育出79位優良店長，其中6位獲傑出店長肯定，科技日新月異，有溫度的服務更重要，歐德集團持續以order your life使每個家庭都能享有最美好的居家環境而努力。