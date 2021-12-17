「蚵造之材 創新未來」 南市蚵棚創新設計成績發表

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社會組有11組參加，學生組有6組參加共17支參賽隊伍報名，本次徵選比賽特別邀請學術及產業界共同組成專業評審委員團隊，國立中山大學海洋事務研究所張張懿教授擔任此次評選主委，他指出，本次學生組評選重點著重於環保創意及永續影響力，希望青年學子透過比賽，能更重視海洋永續及生態等議題。而社會組評選則著重提案可行性，作品內容須符合活動辦理初衷，因以能研發出改善蚵棚的創新方式及解決辦法，並能以商業模式進行研發製作。
社會組冠軍隊伍來自國立成功大學水工試驗所，團隊名稱「成大水工蚵學家」，作品「可升潛式牡蠣養殖浮棚」奪冠，此作品特色為材質耐用性、結構強度高，能有效達到抗颱、抗風浪的目的，清潔保養、維修方便，能減少耗材使用，以不需回收、能持續使用，達到真正永續的目標。學生組冠軍隊伍由荒野保護協會親子高三團，團隊名稱「尋龍記」，以作品「浮誇」獲獎，該組高中學生投入兩年的時間深入了解牡蠣養殖的產業狀況，使用圍網回收浮具，發揮漁具再利用的環保理念，並考量漁民的作業習慣與需求及轉換過渡期問題，充分呈現實用性。
農業局局長李建裕表示，蚵棚改造並非一蹴可幾，而是需要經歷不斷修正及嘗試，透過這次比賽，能讓各方專業好手一起集思廣益，分享經驗，希望能實際為漁民改善解決目前的窘境，未來也將會爭取經費補助前三名隊伍，將作品開發製作成新式蚵棚來研發測試，並透過活動的辦理廣宣海洋永續及生態保育議題，喚起社會大眾對於海洋漁業及生態保護的重視。