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「蚵造之材 創新未來」 南市蚵棚創新設計成績發表

▲社會組冠軍作品「可升潛式牡蠣養殖浮棚」（圖／記者陳諭申攝，2021,12,17）
▲社會組冠軍作品「可升潛式牡蠣養殖浮棚」（圖／記者陳諭申攝，2021,12,17）

記者陳諭申/台南報導

2021-12-17 17:34:47

台南市農業局今(17)日下午在安平漁港管理中心舉行「蚵造之材，創新未來」蚵棚創新設計比賽頒獎典禮，本次競賽分成社會組及學生組，學生組來自全台大專校院、高中職學生。歷經初賽、決賽等遴選程序，評選出社會組前3名，以及學生組前3名及2名佳作，共8支隊伍獲獎。社會組冠亞季軍獎金分別有9萬元、5萬元及3萬元，學生組冠亞季軍獎金則分別是15千元、1萬元及5千元。

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社會組有11組參加，學生組有6組參加共17支參賽隊伍報名，本次徵選比賽特別邀請學術及產業界共同組成專業評審委員團隊，國立中山大學海洋事務研究所張張懿教授擔任此次評選主委，他指出，本次學生組評選重點著重於環保創意及永續影響力，希望青年學子透過比賽，能更重視海洋永續及生態等議題。而社會組評選則著重提案可行性，作品內容須符合活動辦理初衷，因以能研發出改善蚵棚的創新方式及解決辦法，並能以商業模式進行研發製作。


社會組冠軍隊伍來自國立成功大學水工試驗所，團隊名稱「成大水工蚵學家」，作品「可升潛式牡蠣養殖浮棚」奪冠，此作品特色為材質耐用性、結構強度高，能有效達到抗颱、抗風浪的目的，清潔保養、維修方便，能減少耗材使用，以不需回收、能持續使用，達到真正永續的目標。學生組冠軍隊伍由荒野保護協會親子高三團，團隊名稱「尋龍記」，以作品「浮誇」獲獎，該組高中學生投入兩年的時間深入了解牡蠣養殖的產業狀況，使用圍網回收浮具，發揮漁具再利用的環保理念，並考量漁民的作業習慣與需求及轉換過渡期問題，充分呈現實用性。

▲農業局副局長陳仲杰頒發學生組冠軍獎狀給荒野保護協會親子高三團（圖／記者陳諭申攝，2021,12,17）
▲農業局副局長陳仲杰頒發學生組冠軍獎狀給荒野保護協會親子高三團（圖／記者陳諭申攝，2021,12,17）
農業局局長李建裕表示，蚵棚改造並非一蹴可幾，而是需要經歷不斷修正及嘗試，透過這次比賽，能讓各方專業好手一起集思廣益，分享經驗，希望能實際為漁民改善解決目前的窘境，未來也將會爭取經費補助前三名隊伍，將作品開發製作成新式蚵棚來研發測試，並透過活動的辦理廣宣海洋永續及生態保育議題，喚起社會大眾對於海洋漁業及生態保護的重視。


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