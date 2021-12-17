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韓女童性侵犯趙斗淳遭爆頭　「警察」上門持鈍器攻擊

▲12年前犯下「素媛案」的韓國男子趙斗淳，在刑滿出獄被一名自稱警察的男子持鈍器攻擊報復。（圖／翻攝自朝鮮日報）
▲12年前犯下「素媛案」的韓國男子趙斗淳，在刑滿出獄被一名自稱警察的男子持鈍器攻擊報復。（圖／翻攝自朝鮮日報）

國際中心楊智傑/綜合報導

2021-12-17 17:37:06｜2021-12-17 17:39:58

韓國電影《素媛》（台譯：《希望：為愛而生》）敘述以變態手法殘忍對待女孩的兇手，而電影原型兇手趙斗淳，正是在2008年因為以極為暴力、兇殘手段性侵害8歲女童入獄，導致女童需要永久掛尿袋生活的後遺症。去年12月刑滿後趙斗淳出獄，但社會仍對他抱持不滿，更多次引發撻伐圍剿。昨日更有一名男子闖入趙斗淳的家，以鈍器攻擊他的頭部，導致趙斗淳頭破血流並送醫治療。

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綜合韓媒《SBS》、《韓聯社》報導，警方表示16日晚間一名名20多歲男子謊稱自己是警察，要求趙斗淳開門，趙斗淳開門後隨即與該名男子發生口角，男子遂以趙斗淳家中鈍器襲擊趙的頭部，妻子見狀立刻衝出家門報警，而警方到現場後則以現行犯的名義逮捕該名男子。

▲趙斗淳出獄當下，監獄外除了民眾聚集，還有 Youtuber 靜坐抗議。（圖／翻攝自朝鮮日報）
▲趙斗淳出獄當下，監獄外除了民眾聚集，還有 Youtuber 靜坐抗議。（圖／翻攝自朝鮮日報）
趙斗淳在當下立刻被送往醫院治療，據了解他頭部的傷勢並不嚴重，沒有生命危險，而調查結果發現，該名男子今年2月就曾手持凶器，以要「懲罰」趙斗淳的主張闖入，但被警方及時阻止。消息曝光掀起韓國社會輿論，有網友紛紛留言表示大快人心「真的是英雄」、「國家需要頒獎給他」，但也有民眾不認同這種襲擊違法行為。

據了解，趙斗淳自從2020年底出獄後，過著低調的生活幾乎足不出戶，但他與妻子向政府申請補助，每月僅以120萬韓元（約新台幣三萬元）補助過生活。過去他因酒醉後殘忍對待女童，致使女童大小腸流出壞死，終身得裝人工肛門、使用尿袋而引起公憤，如今他只能接受配戴電子腳鐐，且禁止過度飲酒（酒精濃度不可超過0.03%）、出入教育機關和接受性暴力預防相關教育等，由於當年法規仍不完善，趙斗淳僅被判12年的有期徒刑，而判決結果出爐後韓國社會仍有部分聲浪批評這樣的處置過輕，時至今日對於相關事件和法律條文尚有許多爭議。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
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