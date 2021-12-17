韓女童性侵犯趙斗淳遭爆頭　「警察」上門持鈍器攻擊

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趙斗淳在當下立刻被送往醫院治療，據了解他頭部的傷勢並不嚴重，沒有生命危險，而調查結果發現，該名男子今年2月就曾手持凶器，以要「懲罰」趙斗淳的主張闖入，但被警方及時阻止。消息曝光掀起韓國社會輿論，有網友紛紛留言表示大快人心「真的是英雄」、「國家需要頒獎給他」，但也有民眾不認同這種襲擊違法行為。
據了解，趙斗淳自從2020年底出獄後，過著低調的生活幾乎足不出戶，但他與妻子向政府申請補助，每月僅以120萬韓元（約新台幣三萬元）補助過生活。過去他因酒醉後殘忍對待女童，致使女童大小腸流出壞死，終身得裝人工肛門、使用尿袋而引起公憤，如今他只能接受配戴電子腳鐐，且禁止過度飲酒（酒精濃度不可超過0.03%）、出入教育機關和接受性暴力預防相關教育等，由於當年法規仍不完善，趙斗淳僅被判12年的有期徒刑，而判決結果出爐後韓國社會仍有部分聲浪批評這樣的處置過輕，時至今日對於相關事件和法律條文尚有許多爭議。
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