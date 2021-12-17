2021台北燈節懶人包　會跳舞的主燈「NEW」、3大燈區必逛

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12月17日至12月26日登場，主題是「七彩八寶新世界」，首次採取「線上×線下」併行型態，最大賣點是史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，以牛的諧音「NEW」命名，使用500公尺的纜線、8000顆燈泡打造，高達6米、重達100公斤，主燈坐落於萬華車站前廣場。
■ 12/17開幕儀式：
19:00-19:30 魏如萱& Jamii Szmadzinski司馬傑
19:30-19:50 迎賓點燈儀式
19:50-20:00 主燈秀-九天民俗技藝團&大象體操
20:00-20:30 伍佰& China Blue
每日都有安排節目演出，活動表點此
■ 燈區特色：
主燈區｜主燈「NEW」在萬華站前廣場，亮燈時間每日17:00至22:00，每30分鐘展演一場，每次演出3分鐘，21:57是最後一場。
七彩燈區｜現代潮流主題，集結台灣、日本等創意花燈，其中位於凱達大飯店立體停車場的「七彩光雕秀」是本區必逛亮點，亮燈時間17:00至22:00，每10分鐘一次，每次演出6分鐘，21:50為最後一場。
八寶燈區｜傳統文化主題，以艋舺當地人文、宗教呈現復古的老街燈區。
新世界燈區｜科技未來主題，用數位科技賦予創新觀點的花燈區。
虛擬燈區｜首度推出虛擬燈區，讓民眾用手機AR賞燈。
■ IP見面會：
今年有「三麗鷗家族」及「汪汪隊立大功」，地點在台北好好看公園。
Hello Kitty ｜12/18(六) 15:00-15:20
布丁狗｜ 12/23(四) 17:00-17:20
雙星仙子｜ 12/24(五) 17:00-17:20
阿奇&毛毛 ｜12/19(日)、12/26(日) 15:00-15:20
■ 防疫規定：
主燈區及親子區設有管制區，區域內人數無限制，進場採實聯制，除可用臺北通APP掃QR Code外，綁定臺北通的悠遊卡也可快速進場。
■ 交通方式：
北起貴陽街、南至艋舺大道，西自西園路、東到康定路，燈節期間建議搭乘大眾運輸工具前往。
台北捷運｜板南線龍山寺站、西門站
火車｜萬華車站
公車｜路線請見官網