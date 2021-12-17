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2021台北燈節懶人包　會跳舞的主燈「NEW」、3大燈區必逛

▲2021台北燈節推出史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，今（17）日晚間7點正式點燈開幕。（圖／台北市觀光傳播局提供）
▲2021台北燈節推出史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，今（17）日晚間7點正式點燈開幕。（圖／台北市觀光傳播局提供）

記者黃韻文/綜合報導

2021-12-17 17:47:02｜2021-12-17 18:08:55

一延再延的「2021台北燈節」，在2021年結束之前，終於在今（17）日於萬華一連十天登場，除了首度移師艋舺舉行，這也是史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，今（17）晚7點正式開幕點燈，《NOWnews今日新聞》彙整2021台北燈節活動懶人包，亮點資訊一次打包。

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■ 台北燈節重點介紹：
12月17日至12月26日登場，主題是「七彩八寶新世界」，首次採取「線上×線下」併行型態，最大賣點是史上第一個會跳舞的主燈「NEW」，以牛的諧音「NEW」命名，使用500公尺的纜線、8000顆燈泡打造，高達6米、重達100公斤，主燈坐落於萬華車站前廣場。

▲2021台北燈節的主燈「NEW」，座落在萬華站前廣場，是史上第一個會跳舞的主燈。（圖／台北市觀光傳播局提供）
▲2021台北燈節的主燈「NEW」，座落在萬華站前廣場，是史上第一個會跳舞的主燈。（圖／台北市觀光傳播局提供）
■ 12/17開幕儀式：
19:00-19:30 魏如萱& Jamii Szmadzinski司馬傑
19:30-19:50 迎賓點燈儀式
19:50-20:00 主燈秀-九天民俗技藝團&大象體操
20:00-20:30 伍佰& China Blue
每日都有安排節目演出，活動表點此

■ 燈區特色：
主燈區｜主燈「NEW」在萬華站前廣場，亮燈時間每日17:00至22:00，每30分鐘展演一場，每次演出3分鐘，21:57是最後一場。

七彩燈區｜現代潮流主題，集結台灣、日本等創意花燈，其中位於凱達大飯店立體停車場的「七彩光雕秀」是本區必逛亮點，亮燈時間17:00至22:00，每10分鐘一次，每次演出6分鐘，21:50為最後一場。

八寶燈區｜傳統文化主題，以艋舺當地人文、宗教呈現復古的老街燈區。

新世界燈區｜科技未來主題，用數位科技賦予創新觀點的花燈區。

虛擬燈區｜首度推出虛擬燈區，讓民眾用手機AR賞燈。

▲八寶燈區有主視覺大燈籠，靈感取自艋舺街區最常見傳統紙燈籠。（圖／台北市觀光傳播局提供）
▲八寶燈區有主視覺大燈籠，靈感取自艋舺街區最常見傳統紙燈籠。（圖／台北市觀光傳播局提供）
▲在新世界燈區有最受歡迎的網美景點HAPPY WINGS，逛燈節必拍這個主題背板。（圖／台北市觀光傳播局提供）
▲在新世界燈區有最受歡迎的網美景點HAPPY WINGS，逛燈節必拍這個主題背板。（圖／台北市觀光傳播局提供）

■ IP見面會：
今年有「三麗鷗家族」及「汪汪隊立大功」，地點在台北好好看公園。

Hello Kitty ｜12/18(六) 15:00-15:20
布丁狗｜ 12/23(四) 17:00-17:20
雙星仙子｜ 12/24(五) 17:00-17:20
阿奇&毛毛 ｜12/19(日)、12/26(日) 15:00-15:20

▲除了主燈及3大主題燈區，好好看公園另有適合親子的Kids Paradise小孩天堂燈區。（圖／台北市觀光傳播局提供）
▲除了主燈及3大主題燈區，好好看公園另有適合親子的Kids Paradise小孩天堂燈區。（圖／台北市觀光傳播局提供）

■ 防疫規定：
主燈區及親子區設有管制區，區域內人數無限制，進場採實聯制，除可用臺北通APP掃QR Code外，綁定臺北通的悠遊卡也可快速進場。

■ 交通方式：
北起貴陽街、南至艋舺大道，西自西園路、東到康定路，燈節期間建議搭乘大眾運輸工具前往。
台北捷運｜板南線龍山寺站、西門站
火車｜萬華車站
公車｜路線請見官網

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