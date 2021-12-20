房市／盤點2021年新北熱賣行政區 這三區各有優勢
擁有超過四百萬人口的新北市不只是全台人口冠軍，29個行政區更是行政區最多的縣市，居住需求相對也高，根據新北市政府地政局的統計，2021年1月至11月新北市移轉棟數最高的三個行政區分別為板橋、中和以及淡水，這三個行政區能夠成為新北前三熱賣區域有其獨特優勢。
生活消費中心/綜合報導
2021-12-20 08:00:00
根據新北市政府地政局統計，今年1~11月板橋區買賣移轉棟數為6,843棟，為新北市第一名，信義房屋新板特區店經理施權祐表示有三大主因，第一是板橋人口截至今年九月為止，較去年同期增加超過2500戶，房市剛性需求明顯；第二是江翠重劃區陸續交屋，挹注不少交易量，第三是板橋新成屋房價CP值高，新成屋價格落在50~65萬之間，食衣住行育樂各項機能完備，且距台北只有一橋之隔，交易量成為新北市熱賣第一名並不意外。
交易量第二大的中和現有8個捷運站點，未來萬大線完工，中和地區將會有11個捷運站，信義房屋中和店經理陳威瑜表示，中和地區許多人逐捷運而居，交通便利是能夠成為新北交易量第二名的主要原因，吸引非常多通勤族用時間換取居住空間，同時價格亦相對親民，中和地區公寓平均單價介於38~40萬，15~20年大樓平均價格落在45萬，預售屋部分，靠近中和捷運站目前平均單價介於55~60萬之間，陳威瑜也提到位於原中和大洋塑膠廠的重劃區中，預計近兩年會有超過1000戶的大型建案完工，未來區域發展可期。
在新北許多行政區中，淡水區離台北市不算近，卻能擠進新北交易量前三名，信義房屋淡水店主任許偉杰表示，淡水區過去讓消費者卻步的主要原因就是交通，如今淡江大橋已動工，交通便利已看得到，帶動淡水區的買氣，尤其已有獨立商圈，家樂福、美麗新影城以及假日休閒景點一應俱全，不需仰賴北投或士林區域，價格也相對親民，許偉杰表示目前淡水區平均單價介於20~40萬之間，淡水捷運站周邊屋齡較高的中古屋價格落在20萬左右，其次是新大樓介於25~35萬，40萬的產品則多在紅樹林周邊的景觀宅。