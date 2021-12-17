聖誕老人、性感女郎出動！遊樂園推聖誕趴「免費」玩11天
靠近聖誕節，過節的氣氛也越來越濃厚，不僅飯店業者狂推聖誕餐，遊樂園也精心打造耶誕氛圍的主題派對，六福村推出變裝派對，12月20日起至12月30日號召全台耶誕老公公及耶誕女郎一起來開趴，只要穿上指定服裝就能免費入園。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-17 18:54:10
正宗北國耶誕老公公、萌萌可愛的雪人、高聳矗立的耶誕樹，還有天空中飄下的片片白雪，六福村營造出耶誕氛圍的主題樂園；距離耶誕節越來越近，駐村六福村度假中的耶誕老公公突發奇想，要打造一場空前盛大的耶誕派對，推出12月20日起至12月30日號召全台耶誕老公公及耶誕女郎一起開趴，活動期間全身指定變裝入園，就可「免費」瘋玩六福村11天！
六福村行銷經理黃淑芳表示：「今年耶誕節有一種紅，叫六福村很紅！除了有飄雪耶誕村廣受大小遊客喜愛之外，園區大氣邀請全台各地的耶誕老公公、耶誕女郎全副武裝入園來玩；凡是全身耶誕裝扮，一身耶誕裝加上大白鬍子(含衣、褲、帽、鬍子)，或是穿上一襲全紅色耶誕裙裝(含耶誕帽、耶誕裙)，不用付費就可以直接通關入園。」要邀請民眾感受2021最濃的聖誕氛圍，有機會親眼見證最多聖誕老公公、耶誕女郎與耶誕寶寶相聚的時刻。
除了衣著裝扮之外，六福村還推出期間限定的「冬季耶誕饗宴-威靈頓特餐」，讓民眾在遊樂園裡也吃得到英國經典名菜的美味；嚐一口頂級菲力牛排，邊欣賞百老匯等級舞台劇，還有重量級國際巨星-耶誕老公公驚喜現身！