外籍漁工生活環境待改善　漁業署：持續完善港口設施

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不過，提供漁工禦寒衣物只是其中一個面向，漁工的工作及生活還有諸多面向亟待關注與改善。李正新指出，就硬體部分，目前港邊的生活設施仍然不足，強調「居住應當回歸到陸地」，相關單位應該積極改善漁港基本人權及生活設施，除了先前民間團體不斷呼籲的淋浴間外，也應該加強港邊休閒空間跟祈禱室的規劃，醫療資源和生活物品採買的便捷性也要更完善。
他並表示，除了落實硬體設備，也應該重視漁工的認知培力，協助其建立正確價值觀和對法規權利的完整認識；而境外聘雇漁工因為長期在遠洋海域工作，環境與世隔絕、容易產生孤獨感，因此應該完善他們對外聯絡的管道，如設置船上網路通訊設備，同時重視漁工們的精神健康。
漁業署漁政組劉組長向《四方報》表示，民間熱心發起冬衣募集活動，漁業署每年也都會協助把這些募集訊息透過臉書等管道傳遞給社會大眾，南部海員服務中心則經常協助民眾將捐贈物資傳遞給民間團體，並由漁業署派公務車協助運送，署內同仁也經常響應捐贈，希望一同出力。
至於各界關心的港邊設施，包括民間和漁業署都正在推行，目前以人數較多的港口優先進行設置。劉組長表示，淋浴間須考量到水電和污水排放等問題，會持續跟民間團體合作尋找適合的空間來設置。淋浴間的部分，由漁業署補助設置並完成的共有10港11處，明年預計再完成設置3港3處；由地方政府設置則計有1港1處、民間自設為8港8處。休憩場所部分，漁業署補助設置7港7處，明年預計完成設置1港1處；民間自設則有5港7處。祈禱室部分目前則計有8港9處。為完善漁工的生活便利性，漁業署明年預計將推出「漁港生活地圖」，讓不論境外、境內的漁工，可以透過手機看到漁港附近的設施和去處，提升漁工生活便利性。