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外籍漁工生活環境待改善　漁業署：持續完善港口設施

▲外籍漁工遠漂來台工作，要適應台灣的氣候和生活方式，而漁港工作粗重尤為辛苦，相關權益推進引發關注。（圖／攝影陳明安攝於2021.12.16）
▲外籍漁工遠漂來台工作，要適應台灣的氣候和生活方式，而漁港工作粗重尤為辛苦，相關權益推進引發關注。（圖／攝影陳明安攝於2021.12.16）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-17 19:27:51｜2021-12-17 19:36:28

《四方報》報導，有鑒於在台外籍漁工多缺乏禦寒衣物，新事社會服務中心（簡稱新事）集結社會資源，於16日、17日在北海岸22個漁港發放保暖衣物、生活用品和防疫物資給外籍漁工，該中心漁工組專員李正新表示，未來會持續推動物資發放活動，也希望看到更多漁工的培力資源、港邊人權設施更完善。

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外籍漁工遠漂來台工作，要適應台灣的氣候和生活方式，而漁港工作粗重尤為辛苦，相關權益推進引發關注。例如，漁工們往往缺乏足夠的保暖衣物禦寒，每年冬天都要仰賴民間團體推動募集活動，集結社會資源發放物資。除了新事社會服務中心外，包括蘇格澳底海洋書苑、宜蘭縣漁工職業工會、台灣基督長老教會海員漁民服務中心、天主教海星國際服務中心、屏東東港印尼海員互助論壇FOSPI、PEMALANG同鄉會等組織也都在全台各地漁港努力募集冬衣，力拼給外籍漁工一個溫暖的冬天。

▲新事社會服務中心漁工組專員李正新表示，未來會持續推動物資發放活動，也希望看到更多漁工的培力資源、港邊人權設施更完善。（圖／攝影陳明安攝於2021.12.16）
▲新事社會服務中心漁工組專員李正新表示，未來會持續推動物資發放活動，也希望看到更多漁工的培力資源、港邊人權設施更完善。（圖／攝影陳明安攝於2021.12.16）
不過，提供漁工禦寒衣物只是其中一個面向，漁工的工作及生活還有諸多面向亟待關注與改善。李正新指出，就硬體部分，目前港邊的生活設施仍然不足，強調「居住應當回歸到陸地」，相關單位應該積極改善漁港基本人權及生活設施，除了先前民間團體不斷呼籲的淋浴間外，也應該加強港邊休閒空間跟祈禱室的規劃，醫療資源和生活物品採買的便捷性也要更完善。

他並表示，除了落實硬體設備，也應該重視漁工的認知培力，協助其建立正確價值觀和對法規權利的完整認識；而境外聘雇漁工因為長期在遠洋海域工作，環境與世隔絕、容易產生孤獨感，因此應該完善他們對外聯絡的管道，如設置船上網路通訊設備，同時重視漁工們的精神健康。

漁業署漁政組劉組長向《四方報》表示，民間熱心發起冬衣募集活動，漁業署每年也都會協助把這些募集訊息透過臉書等管道傳遞給社會大眾，南部海員服務中心則經常協助民眾將捐贈物資傳遞給民間團體，並由漁業署派公務車協助運送，署內同仁也經常響應捐贈，希望一同出力。

至於各界關心的港邊設施，包括民間和漁業署都正在推行，目前以人數較多的港口優先進行設置。劉組長表示，淋浴間須考量到水電和污水排放等問題，會持續跟民間團體合作尋找適合的空間來設置。淋浴間的部分，由漁業署補助設置並完成的共有10港11處，明年預計再完成設置3港3處；由地方政府設置則計有1港1處、民間自設為8港8處。休憩場所部分，漁業署補助設置7港7處，明年預計完成設置1港1處；民間自設則有5港7處。祈禱室部分目前則計有8港9處。為完善漁工的生活便利性，漁業署明年預計將推出「漁港生活地圖」，讓不論境外、境內的漁工，可以透過手機看到漁港附近的設施和去處，提升漁工生活便利性。

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