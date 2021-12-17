「最聰明醫師」孔繁錦涉性侵 今現身致歉：以為兩情相悅
日前參加益智節目被譽為「最聰明醫師」的身心科醫師孔繁錦，也是孔子第74代傳人，遭指控涉嫌性侵女病患，新北市地檢署在調查後依強制性交、乘機性騷擾等罪嫌起訴，今（17）日他出面致歉，稱他以為是「兩情相悅」，對此深深懊悔，對沒有在第一時間說真話感到抱歉。
編輯中心／綜合報導
2021-12-17 19:29:36
孔繁錦遭控涉嫌在今年4月間，兩度在診所內對女病患有性侵和性騷擾作為，檢察官介入調查，但他到案時失口否認、飾詞狡辯，檢方起訴，並建請法院從重量刑。
孔繁錦今日出面致歉，表示他想要與對方達成和解，但對方拒絕和他見面，讓他感到不知道所措，更聲稱自己是錯誤判斷，以為自己與對方是兩情相悅，對此感到深深懊悔。
針對先前矢口否認犯案，孔繁錦說，當時因為害怕，所以沒有對檢察官說真話，但他也強調自己並沒有性侵被害女子。（編輯：林莞茜）
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110