手刀搶票！春節離島第二波加班機　明天下午6點開賣

為了因應民眾春節返鄉及旅遊需求，交通部民航局宣布，已經針對目前需求較高的航線規劃第二波加班機，並將從明（22）日下午6點到8點，統一開放民眾訂位，民航局指出，各航線離峰日期及時段航班也都還有空位，建議還沒訂妥機位的旅客可多加選擇並且儘早訂位。
記者劉雅文／台北報導
2021-12-21 07:30:00
111年春節離島管制航線(澎湖、金門、馬祖)先前已陸續從11月30日到12月2日起開放正班機及第一波加班機訂位，航空公司依據旅客訂位及需求情況，規劃了這次第二波加班機，其中金門航線提供9288個座位數，澎湖航線提供8440個座位數，馬祖航線提供280個座位數，總計提供18008個座位數。
為了儘早掌握旅客訂位情形及加速清艙作業，以利規劃後續加班機運能，民航提醒，民眾應在訂票後3日內完成開票（例如12月22日訂票者，應於12月24日前完成開票），以確保自身權益。
民航局強調，這次春節假期，於尖峰時段111年1月28日至2月2日台灣出發往離島方向，以及111年2月2日至2月8日離島出發回台灣方向的機票，均會加註「限當日當班次有效」及「逾期作廢」的使用限制，為了讓有限的空運資源獲得更有效利用。也因此，特別提醒民眾務必事先訂妥機位，以免浪費時間於機場候補；搭機當日也請提早出門到機場報到，並備齊身分證件，才能順利搭機返鄉團圓。