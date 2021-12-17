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晶片荒燒向信用、金融卡？庫存半年　銀行憂衝擊明年發卡

▲全球晶片荒也燒向金融業，在晶片信用卡及金融卡缺料之下，銀行憂衝擊明年實體卡發行。（示意圖／NOWnews資料照）
▲全球晶片荒也燒向金融業，在晶片信用卡及金融卡缺料之下，銀行憂衝擊明年實體卡發行。（示意圖／NOWnews資料照）

記者顏真真/台北報導

2021-12-17 22:36:29

全球晶片荒，讓各國掀起搶晶片大戰，甚至蔓延到晶片卡市場，晶片金融卡與晶片信用卡使用的晶片也大缺料，甚至傳已有卡廠斷貨，尤其是結合票證功能的多合一信用晶片卡更嚴重。由於一般銀行晶片卡的庫存量約3至6月個月，銀行擔心若晶片荒短期難紓解，恐影響明年發卡市場，到時不只是信用卡，恐怕連晶片金融卡都可能面臨無實體卡可發的窘境。

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為防止盜刷，台灣已捨棄純磁條卡，改採晶片、磁條並行的晶片信用卡，而且多具備感應支付功能，甚至因應金融科技潮流，配合政府推動行動支付普及化，不少發卡銀行也推出虛擬信用卡，只是在實體商店使用上仍不便，因此多數採實體與虛擬並行的發行模式，就是線上先辦虛擬卡，之後再寄一張實體卡給持卡人。

不過，受至疫情影響，晶片需求增加、供給不足，各行各業都面臨晶片短缺問題，晶片金融卡、信用卡使用的晶片也出現缺料，近半年來發卡行發現，需要製作信用卡向卡廠叫貨，出現了供貨延遲，無法如像過去立即到貨的情形。而信用卡業者晶片採購，在簽約後由卡廠分批交貨，晶片存量主要掌控權在於卡廠，如果卡廠晶片缺貨，就可能出現延遲交貨的情況。

據了解，目前最缺的可能就是具電子錢包功能的晶片卡及各種具電子錢包功能的晶片信用卡，主要是這種晶片材質與一般不同，技術較多，價格也較高。由於一般銀行都會有3-6個月備貨庫存量，因此今年上半年應該還不會有問題，但如果晶片荒仍無法緩解，恐怕下半年恐因晶片缺貨，而導致無實體卡可發的窘境。

有銀行就表示，在今年發現晶片缺料問題後，就有先卡廠預定明年的量，庫存供應半年以上沒問題，但明年若有預期之外、臨時的發卡計畫，還是可能難產。

如果真的發生庫存不足，發不出實體卡怎辦？銀行說應該就會先發虛擬信用卡給客戶使用，讓客戶可先綁定行動支付及在網路消費，實體卡則延後寄發。不過，也有銀行主管認為，在經歷這波晶片荒後可能也會加速虛擬卡片的發行，尤其虛擬卡片更符合現行強調的節能減碳，也是長期發卡趨勢。

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