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台北美食｜冬日大滿足風味鍋物　椒麻雞、甘蔗頭麻油雞創意上桌

台北美食｜冬日大滿足風味鍋物　椒麻雞、甘蔗頭麻油雞創意上桌
台北美食｜冬日大滿足風味鍋物　椒麻雞、甘蔗頭麻油雞創意上桌

行遍天下旅遊網

2021-12-18 07:30:41

椒麻雞也能變火鍋？今年冬天台北凱達大飯店行政主廚戴于益顛覆大家對椒麻雞的想像，還有溫暖的「甘蔗頭麻油雞」把寒冷都驅散，若單吃雞肉還可搭配微辣的主廚特調麻油腐乳醬，同時享受兩種不同的口味。

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▲家宴中餐廳典雅大方的中式風格深受眾多饕客喜愛。
▲家宴中餐廳典雅大方的中式風格深受眾多饕客喜愛。
經典招牌開味菜胃口大開

在品嚐重頭戲的鍋物前不妨先品味些經典的開胃菜，不但有微辣具有嚼感的牛三寶，以及選用上等鮮魚切塊油炸起鍋後以特製醬汁製成的蘇式燻魚，口感酥脆軟嫩，讓不同的鮮味喚醒你的味蕾。還有一道奶油麥片軟殼蝦，更將海鮮的多層次烹飪手法與食材運用得淋漓盡致，加入金沙麥片更增添了健康的酥脆口感。

▲家宴中餐廳招牌開胃菜「牛三寶」以牛肚包住牛筋與牛腱後，切成薄片淋上微辣的醬汁。
▲家宴中餐廳招牌開胃菜「牛三寶」以牛肚包住牛筋與牛腱後，切成薄片淋上微辣的醬汁。
▲奶油麥片軟殼蝦，將鹹鴨蛋炒散後綿密金色外觀有如黃金沙，放入高溫油炸過的鮮蝦裹勻並加入健康麥片翻炒，酥脆鮮美。
▲奶油麥片軟殼蝦，將鹹鴨蛋炒散後綿密金色外觀有如黃金沙，放入高溫油炸過的鮮蝦裹勻並加入健康麥片翻炒，酥脆鮮美。
熱呼呼火鍋創意暖身心

創意研發出風味鍋物「小清新椒麻雞」，肉質細緻的仿土雞與大紅袍、花椒、尖椒…等獨家辛香料配方一同爆炒，加入豬大骨及雞骨精心煉製8小時的濃郁高湯，最後放入的精粹藤椒油與新鮮青花椒，猶如畫龍點睛般散發清新香氣及微辛麻口感，層層交疊出一鍋令人魂牽夢縈的頂級椒麻滋味。搭配爽滑彈牙的紅薯粉條，吸滿椒麻湯汁讓人大呼過癮！

▲「小清新椒麻雞」附蔬菜盤，湯頭滋味特殊吮指回味不已。
▲「小清新椒麻雞」附蔬菜盤，湯頭滋味特殊吮指回味不已。
香氣四溢的療癒美味「甘蔗頭麻油雞」，嚴選醇香濃郁的上等麻油、薑片、肉質紮實的仿土雞腿肉煸香後，加入米酒與精煉的老母雞湯用文火慢燉，再放入甘蔗頭讓湯頭帶點微甜溫和的口感與隱然深層的香味，養生溫補的滋味扣人心弦。

而喝一口就能感受到濃郁鮮味的「淮陽沙鍋魚頭」，將重達2.5公斤重的鰱魚頭炸至兩面金黃使肉質更Q彈，加入精煉高湯後燉煮，有別於一般台式砂鍋魚頭使用沙茶提味，淮陽口味則使用主廚秘製豆瓣醬增添湯頭滑順濃郁的獨特風味，再佐以精選配料：白菜、川丸子、餃類，澎湃又滿足，冷天裡來一鍋，真是一大享受！嗜羊饕客首選之「酸白菜羊腩鍋」，酸白菜鍋的靈魂酸白菜為古法醃製、天然發酵，選用澳洲當地不帶羶味的黑草羊腩，燉煮出酸香爽口且溫潤回甘的極品鍋物，滋補去寒的羊腩亦可佐以主廚秘製的花生腐乳醬，別有一番風味。

▲「甘蔗頭麻油雞」、湯頭甘醇濃厚的「淮陽沙鍋魚頭」、肉質香嫩的「酸白菜羊腩鍋」也不容錯過。
▲「甘蔗頭麻油雞」、湯頭甘醇濃厚的「淮陽沙鍋魚頭」、肉質香嫩的「酸白菜羊腩鍋」也不容錯過。
店家資訊

台北凱達大飯店

地址：台北市萬華區艋舺大道167號

電話：02-23836798

網址：台北凱達大飯店



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