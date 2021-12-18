唐綺陽月初預言：作惡的人麻煩大了 王力宏形象一夕毀滅
李靚蕾發5千字長文打臉王力宏「2人私生活很簡單、很單純」聲明，指控男方不但是媽寶，還和多名女藝人偷情、多次召妓、沒有盡到照顧小孩的義務，甚至對她冷暴力、言語霸凌等，讓眾人看到傻眼，對此唐綺陽在臉書上感嘆：「形象都是包裝出來的，一旦受害者願站出來揭發真相，保證跌破眼鏡。」
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-18 17:19:17
對於李靚蕾隱忍19年，唐綺陽表示相當心疼，「忍了這麼久，才能累積足夠的經歷感受，寫出這麼長的長文，拆穿那麼厚的面具。但，是什麼讓她忍這麼久？」驚訝於李靚蕾明明是很聰明的女生，在感情上卻這麼傻，希望她以後只為自己加油，並恭喜李靚蕾重獲新生，唐綺陽也忍不住嘆王力宏優質的形象下面居然這麼噁心。
其實唐綺陽在這個月5日就曾在臉書上預告：「過往的努力、辛苦，曾經的好與壞，都浮上檯面，成為金逆期間的話題，好的終於被發現，發現你如此努力，而受大家讚賞喜愛；不好的部分若被起底，效應也十分殘酷（因為合到冥王），有可能會被切割，一夕爆落，而且落得很徹底，因為金逆帶來的是價值反思，有價值還是名過其實？現在金逆期間，答案揭曉，藉著某事以證實之，所以，辛苦的人有福了，作惡的人麻煩大了（聽起來挺好），嗯，默默觀察那些人（肯定25-27度有星），也一起領受價值反饋吧。」