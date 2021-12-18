王力宏被控劈腿慣犯！打臉愛情金句「我不是花心的人」

我是廣告 請繼續往下閱讀
被問到為愛做過最瘋狂的事，王力宏認為是結婚生子，主持人問：「李靚蕾跟你在一起有沒有安全感？」王力宏說：「我覺得安全感不是你給了對方就有，同樣一個東西你給了，但是人家不覺得有安全感，那也沒用。」再問王力宏愛情重不重要？他認為：「我覺得愛情是會變的，有時候很激烈，有時候又像友情。」
不過對照李靚蕾的毀滅性爆料，王力宏根本是劈腿慣犯，26歲的王力宏主動搭訕未成年的李靚蕾，後來兩人熟識，「你當時還在跟前女友交往時，你半夜兩點打給我，問我要不要去你家陪你睡。」李靚蕾在王力宏分手後，和他做了所有情侶會做的事，但是沒有名分，後來才知道，「其實像我這樣的角色，你在很多城市都有這樣的『朋友』。」
然而結婚後王力宏並沒有收斂，李靚蕾發現砲友1傳裸照給王力宏調情，「她還發了關於你的ig，稱呼你『宏宏』又刪除」，砲友2已婚有小孩，「明知違反法規也要飛奔去找她家找她聚會」，砲友3疑似是男性舞者，李靚蕾用「他」代稱：「你的舞蹈老師朋友傳訊給你，說他覺得很傷心，以為你們是在一起的。」
李靚蕾指出心碎的其中一個原因，是發現了王力宏的召妓花名冊，「後來我發現你記錄了各種你召妓對象的特徵，其中包含了幾位長得像我們身邊的工作人員，我情何以堪？」最傻眼的是，王力宏的離婚理由是「如果遇見喜歡的女生，不想她受委屈被人家說是小三，所以堅決要離婚。」讓她徹底心死。