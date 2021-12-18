薛仕凌吃醋戲狠瞪温昇豪　眼球快抽筋

連俞涵、温昇豪、薛仕凌、李杏、許安植今（18日）出席《茶金》最終周特映講座，薛仕凌劇中對連俞涵就是「一見鍾情，至死不渝」，為了保持自己在「范文貴」的角色裡，戲外也跟連俞涵黏在一起，兩人成了「共食好麻吉」，沒戲時，薛仕凌不時來探班，他還大開玩笑說：「留在劇組蹭飯，哈哈哈。」薛仕凌最難忘的仇視情敵戲在第一集，連俞涵帶他到西服店做衣服，巧遇温昇豪送衣服來修改，由於角色個性怯懦、不善於社交，他只能用眼睛瞪温昇豪，瞪到眼睛肌肉都快要抽筋。
記者羅凌筠/台北報導
2021-12-18 19:04:20
連俞涵透露，在拍戲時，劇組工作人員自動分成連俞涵、薛仕凌配對的心貴派，及連俞涵、温昇豪配對的心K派，各派間還會開玩笑互別苗頭，劇組中雖然以心貴派鐵粉最多，她還是嘴甜說：「心K派雖然沒有被大家支持，但是『薏心』心中只有『KK』。」連俞涵也爆料，有次劇組放飯時，薛仕凌就直接跟連俞涵抱怨：「為何可以這樣看温昇豪，滿是愛意，太過份。」連俞涵直接回應：「在薏心眼中，你是文貴，他就是KK。」
飾演京劇名伶的李杏，繼《貴妃醉酒》、《拾玉鐲》後，將演出第3個、也是最經典的曲牌《六月雪》。 薛仕凌說，李杏唱得很令人鼻酸，一度還以為她是對嘴，沒想到是李杏自己唱的。飾演「山妹」的許安植，展現50年代堅韌女力，播出後狂圈粉，上周日在花蓮茶金戲劇經典場景特展，被熱情粉絲包圍，爭相拍照。許安植要感謝劇組選中她演茶師，她也大力推薦：「《茶金》是部非常有溫度的戲，拍完了更覺得能跟人坐好好坐下來，泡一壺茶一起喝茶，是非常珍貴、非常難得的事情。」