蔡淑臻屍妝掩不住美貌　難忘恐怖大體「滿臉長蛆」

蔡淑臻在懸疑劇《我是自願讓他殺了我》化屍妝、躺大體檯，那個大體檯前面才剛躺過真正的大體，清洗完後便開拍，每次拍攝這樣的戲，劇組都會遵守習俗準備紅包給在場的每個人，再加上保持著尊敬的心態，所以她不會害怕，反而覺得這是因為拍戲才有的特別體驗。蔡淑臻自己看到屍妝成品時笑說：「謝謝特殊化妝團隊跟導演沒有讓我畫上很恐怖的屍妝，也因為死亡時間不久，所以沒有太過可怕。之前拍戲有看過滿臉長滿蛆的大體妝，那個裝扮真的讓人很難忘，到現在都還印象深刻。」
記者羅凌筠/綜合報導
2021-12-19 11:30:00
劇中的蔡淑臻總是一臉憂傷、眉頭深鎖的樣子，她在劇中只有與周行（證人碩飾）相處時才會眉開眼笑，聊起與鄭人碩的相處，蔡淑臻說：「第一次跟鄭人碩在讀本時，發現他這個人也太chill了，大家都在讀本，就只有他一副輕鬆的嗑瓜子，整個人放很鬆的進入角色。而且拍攝時，有一場躺在大體檯上抓著鄭人碩的戲，抓著他後手要立刻放下，沒想到看回放才發現，鄭人碩在我的手放下時，有關心手有沒有受傷，只是當下只顧著完成拍攝都沒注意到。」鄭人碩日常的小舉動，讓對手演員都接受到他的關心跟貼心。
故事圍繞林靜這個謎樣女子的命案，導演詹淳皓表示，與蔡淑臻聊完後，發現她對於角色的深度與表演層次上有很多的想法，也因此讓導演看出蔡淑臻鑽牛角尖的執念程度堪比林靜這角色，所以當下，沒有懸念就決定由蔡淑臻來飾演林靜，他也透露，蔡淑臻飾演的林靜在得知真相後，角色的內心崩塌、人物轉換很細膩，再加上這角色場場情緒爆棚，看完她的詮釋後，真心豎起大拇指，覺得很幸運能找蔡淑臻飾演林靜。《我是自願讓他殺了我》將於2022年在衛視電影台播出，同步在星衛HD電影台及Disney+線上影音平台播出。