千元交換禮物這麼選！這款奶茶機、啤酒製泡機登場成焦點

我是廣告 請繼續往下閱讀
如果消費者要尋求外觀美型又實用的禮物，486團購推薦，ikiiki 2in1捕蚊小夜燈活動價900元，有白、粉、藍三色可選，模仿人體氣息，採用12顆強誘導LED燈誘蚊，且母嬰都適用；另外，還有ikiiki藍芽快門手持扇迷你小巧便攜，不僅是隨身小風扇，也可藍芽遙控拍照，搭載柔和白光照明模式或作為七彩小夜燈，可說是女性送禮首選，活動價僅890元。
若是聚會中有男有女，486團購則推薦G-PLUS迷你淨化風扇，網友號稱為「小鋼炮」，採用13級HEPA濾網並可釋放800萬負離子，可連續使用12小時即自動關機，團購活動價723元；另外，Motorola輕便型真無線藍牙耳機、快充行動電源等商品，售價分別為990、1190元，也都適合男男女女，是相當適合中性禮物的選擇。
如果消費者手頭預算有比1000元較多一些，團購業者也推薦，THOMSON五合一多功能奶茶機除了外觀美型之外，還能一鍵操作輕鬆製泡奶茶、花茶、咖啡、奶泡等各式網美茶飲；還有一款日本GREEN HOUSE 啤酒製泡機，外觀亮眼之外，也相當具有創意，把他放上聚會就是全場焦點。
另一方面，3C通路業者全國電子也推薦，如果是純閨密的場合，交換禮物可送TESCOM TID2200 防靜電超大風量吹風機，目前特價僅990元，它可說是女神造型神器，有抑制靜電有效對抗毛躁髮質，還能修護離子強效保濕修護髮尾；至於男性或中性聚會，則推薦羅技 MK295 靜音無線鍵鼠組、羅技X咖波M350無線滑鼠上蓋組售價分別為699與799，都是辦公室實用好工具，且做為交換禮物也不容易採雷。
至於另一家3C通路業者燦坤觀察發現，近期在一場聖誕特賣會上，一款TP-LINK KP303(US)Kasa智慧型Wi-Fi延長線竟意外獲得熱銷，該品項會員價僅990元。業者認為，該款智能WIFI延長線僅799元，可將延長線連接家中網路，能經由App遙控家中電器用品開關，且有防火材質，新潮又安全的交換禮物選項，因此受到不少消費者青睞。
另外，燦坤也推薦，國際大廠NOKIA所推出的 E3100真無線耳機，雖是國際品牌，但促銷價僅999元，又有新版藍牙5.0，快速又省電，更有長達10小時續航，讓消費者長時間使用不用擔心沒電；除了耳機之外，這一款KINYO頭戴式降噪藍牙耳機麥克風也受到不少消費者喜愛，它是全包覆式耳罩，能夠一鍵開啟降噪功能，同時也使用藍牙最新5.0技術，可雙耳同時通話，若有1280元預算，可考慮作為交換禮物之一。
此外，時序逐漸進入寒冬，若是將暖氣小家電做為交換禮物，也是相當應景與實用。燦坤也推薦，RASTO AH1 桌上型PTC陶瓷即熱直立暖風機促銷價免千元，能使用冷、熱風二檔調節；另一款KINYO 迷你立臥兩用電暖器同樣優惠免千元，卻是立臥兩用，可自動擺頭，又有60度廣角送風，相當實用；最後，一款THOMSON 智能防潮除臭烘鞋器僅699元，是藉由PTC加熱，保持70度C恆溫，能迅速去除濕氣，最適合台北的濕冷天氣。