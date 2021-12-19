微博熱搜關鍵字全被下架　王力宏遭質疑砸大錢壓新聞

王力宏被結婚8年的李靚蕾發5千字長文指控外遇、約砲、嫖妓，過往優質形象瞬間崩壞，沒想到王力宏非但沒有親上火線澄清，還讓高齡80多歲的王大中手寫信責怪李靚蕾當年以懷孕逼婚，讓李靚蕾心灰意冷再度發出7點聲明反擊，精彩程度讓全台網友驚呼：「比追劇還精彩！」但雖然討論度爆棚，但大陸微博熱搜榜卻完全看不到相關關鍵字。
記者臺孝婷/綜合報導
2021-12-19 18:40:41
以往藝人爆出戀情或是醜聞時都會登上微博熱搜榜，但這次王力宏被指控是渣男、媽寶，以他的知名度來說，大陸網友也都會高度關注，沒想17日李靚蕾發長文後，微博熱搜榜僅有零星關鍵字上榜，今（19）日更是全數消失，讓外界質疑王力宏砸大錢壓新聞，對照李靚蕾爆料王力宏婚前就逼她簽下不平等協議書和不願把豪宅送給李靚蕾和小孩繼續住，如今看起來相當諷刺。
有趣的是王力宏、李靚蕾關鍵字全部被微博撤下，但周杰倫卻因為是王力宏好友，不少人跑到他的IG要他「撐住」，希望周杰倫以後不會也因為醜聞身敗名裂，而因此登上微博熱搜，公親變事主。王力宏近年事業重心轉往大陸，光是參與演出的作品就多達30部以上，還有許多商演和廣告代言，近年大陸官方對於有道德瑕疵的藝人採取嚴格懲處手段，看來王力宏在大陸的演藝事業將岌岌可危。