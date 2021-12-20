30億王力宏恐全面崩盤 中共中紀委：藝人違法失德必究

王力宏身家30億今年被媒體計算收入，綜藝節目及廣告代言共計約2.1億元，幾乎都是在中國的酬勞，如今召妓、出軌醜聞纏身，優質形象毀滅，代言人頭銜全部被拔，演唱陸劇《大決戰》片尾曲也被除名消失，中共中央紀委國家監委網站以不點名的方式說，「人設崩塌」最近又成輿論關鍵字，並重申對明星藝人「違法失德必究、沒有任何例外」，預告王力宏事業恐全面崩盤！





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▲中共中央紀委國家監委網站表示對明星藝人「違法失德必究、沒有任何例外」。（圖／翻攝中紀委網站）

中國今年施行「清朗活動」，要求封殺劣跡藝人，包括趙薇、吳亦凡、張哲瀚、鄭爽等人，都因逃漏稅、性侵未成年、親日、代理孕母等私德問題，暫時消失螢光幕上，連微博都遭封號。曾為北京奧運代言、甚至上過春晚表演的王力宏，日前因美國國籍被關切，這次被爆出私生活混亂，微博、超話仍可發言，就讓許多吃瓜群眾大感不滿。





中紀委國家監委網站19日晚間發布「立藝先要立德」的評論，表示近期明星藝人「人設崩塌」，若肆意妄為、不知自重，得不到他人的尊重，最終只能自食苦果，「明星藝人不管顏值如何、粉絲多少，其根本仍是道德水平、思想水平和業務水平，在發展成長的過程中始終不能忘記修養道德品質、承擔社會責任」，返台的王力宏處於隔離期間，跨年晚會被迫缺席，想挽回形象、重返大陸演藝圈非常困難。





▲王力宏是大陸各省春晚力邀的重點歌手。（圖／翻攝王力宏工作室微博）

而「中國婦女報」都兩度發言出面挺李靚蕾，奉勸外界聚焦明星私領域時，網友應該更關切一些令人深思的公共議題「全職主婦的絕望處境」，隨著女性教育程度和勞動參與率的提升，扭轉了男主外女主內的性別分工，但在「星光」的包裝下，做他背後的家庭主婦甚至成了某種幸福神話，如今神話已遭戳破，全職家庭婦女的地位應該更獲尊重。



