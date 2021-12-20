COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

浮誇聖誕大餐在家開派對！「冬日限定火鍋」回歸推外送

▲冬天在家歡聚吃火鍋最開心，吃完鹹的再換上甜的一鍋，另類鴛鴦鍋自己組！（圖／Häagen-Dazs提供）
▲冬天在家歡聚吃火鍋最開心，吃完鹹的再換上甜的一鍋，另類鴛鴦鍋自己組！（圖／Häagen-Dazs提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-20 11:50:13

年末派對多多，是大家開心相聚的時刻，而台灣人熱愛吃火鍋已不是新鮮事，冬日季節限定的「冰淇淋火鍋」回歸加入戰局囉！Häagen-Dazs不只帶來全新大人系調酒冰淇淋新品，今年全新造型的冰淇淋火鍋，彷彿在教堂浪漫的窗景享受燭光晚餐，最浮誇的聖誕大餐不用出門、在家就吃得到。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋，在家好好享受微醺。（圖／Häagen-Dazs提供）
▲焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋，在家好好享受微醺。（圖／Häagen-Dazs提供）
怕出門慶祝派對，喝了酒不方便開車回家嗎？窩在家就能好好享受微醺酣暢，Häagen-Dazs全新焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋，以純正牙買加蘭姆酒，混搭濃郁香草冰淇淋與岩鹽焦糖醬，配上香酥脆餅，甜鹹滋味，愛不釋口。

▲大人系調酒新品，愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋、愛爾蘭威士忌巧克力雪糕。（圖／Häagen-Dazs提供）
▲大人系調酒新品，愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋、愛爾蘭威士忌巧克力雪糕。（圖／Häagen-Dazs提供）
同樣的馥郁香草冰淇淋搭配愛爾蘭威士忌及可可脆餅，愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋還做成方便入口的雪糕版本，在家吃完圍爐全身熱呼呼，再大啖冰淇淋超享受。

▲Häagen-Dazs冰淇淋外帶火鍋造型升級，典雅黑色鍋身雕刻著細緻花紋，浪漫燭光晚餐一秒上手。（圖／Häagen-Dazs提供）
▲Häagen-Dazs冰淇淋外帶火鍋造型升級，典雅黑色鍋身雕刻著細緻花紋，還可搭配Twist馬卡龍冰淇淋，浪漫燭光晚餐一秒上手。（圖／Häagen-Dazs提供）
常見的紅白湯鴛鴦鍋不夠看，另類鹹甜鴛鴦鍋正夯！在家相聚吃火鍋超方便，各種名店鍋底、想吃什麼配料通通買得到，「冬日限定火鍋」還有這一味，Häagen-Dazs冰淇淋火鍋，讓大家吃完鹹鍋換上甜口味。

超有趣一鍋多吃，經典香草、草莓、夏威夷果仁，或覆盆子雪酪、芒果雪酪等口味多多，比出門在店家用餐還好玩。今年特別和LINE TAXI家合作推出兩款限定派對組合，12/17～12/29預購，可直送到府並享派對專屬乘車金。

▲在門市內用「巧脆冰淇淋鍋」，會有「雪人聖代」可愛現身。（圖／Häagen-Dazs提供）
▲在門市內用「巧脆冰淇淋鍋」，會有「雪人聖代」可愛現身。（圖／Häagen-Dazs提供）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

2021知名歇業餐廳，哪一間熄燈讓你最感傷？

繼續作答
即時
推薦閱讀