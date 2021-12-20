浮誇聖誕大餐在家開派對！「冬日限定火鍋」回歸推外送
年末派對多多，是大家開心相聚的時刻，而台灣人熱愛吃火鍋已不是新鮮事，冬日季節限定的「冰淇淋火鍋」回歸加入戰局囉！Häagen-Dazs不只帶來全新大人系調酒冰淇淋新品，今年全新造型的冰淇淋火鍋，彷彿在教堂浪漫的窗景享受燭光晚餐，最浮誇的聖誕大餐不用出門、在家就吃得到。
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-20 11:50:13
怕出門慶祝派對，喝了酒不方便開車回家嗎？窩在家就能好好享受微醺酣暢，Häagen-Dazs全新焦糖脆餅蘭姆酒冰淇淋，以純正牙買加蘭姆酒，混搭濃郁香草冰淇淋與岩鹽焦糖醬，配上香酥脆餅，甜鹹滋味，愛不釋口。
同樣的馥郁香草冰淇淋搭配愛爾蘭威士忌及可可脆餅，愛爾蘭威士忌巧克力脆餅冰淇淋還做成方便入口的雪糕版本，在家吃完圍爐全身熱呼呼，再大啖冰淇淋超享受。
常見的紅白湯鴛鴦鍋不夠看，另類鹹甜鴛鴦鍋正夯！在家相聚吃火鍋超方便，各種名店鍋底、想吃什麼配料通通買得到，「冬日限定火鍋」還有這一味，Häagen-Dazs冰淇淋火鍋，讓大家吃完鹹鍋換上甜口味。
超有趣一鍋多吃，經典香草、草莓、夏威夷果仁，或覆盆子雪酪、芒果雪酪等口味多多，比出門在店家用餐還好玩。今年特別和LINE TAXI家合作推出兩款限定派對組合，12/17～12/29預購，可直送到府並享派對專屬乘車金。