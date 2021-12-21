蕾神劇終好空虛？嗑瓜群眾喝杯飲料壓驚　多家飲品買1送1

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而年末Holiday Cheer耶誕數位體驗，完成數位活動，即可領取兩日內專屬優惠，全品項好友分享、搭配糕點折扣等優惠券，最後兌換到2021/12/31(五)喔。外送平台foodomo「分享好時光」活動，則即日起至2021/12/26，購買兩杯特大杯冰熱／風味一致的「太妃核果風味那堤、繽紛派對那堤或焦糖瑪奇朵」，可享第二杯半價優惠。（外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供備註以及客製化服務）
拾覺Seejoy Tea期間限定至12/26，推出厚燒芋頭牛奶，感動價NT$55元（原價NT$60元）。
翰林茶館即日起至12月31日，於翰林茶館／茶棧，外帶特大杯「鮮奶鐵觀音」享第2杯半價。同時段永和比漾店、板新新站店、新光A11店、微風南山店、板橋環球店、林口三井店，還可憑優惠券兌換「現沖立體茶包系列」買一送一乙次，或「熊貓鮮奶茶」買一送一乙次。
蔦日子冬季推出爆打「生薑系列、厚乳茶」等9款新熱飲，即日起至12/31，推出冬熱飲第二杯8折優惠，而且9款熱飲可以混搭購買喔。（取低價杯做折扣，每人一次限購1組2杯）
鶴茶樓冬日限定「草莓甘露」強勢回歸，滿滿17顆大湖草莓，搭配清爽茶韻的鶴頂茶凍並點綴椰香，12/24上市當日凡購買草莓甘露，全品項任選第二杯半價。（僅供大杯，甜度、配料、冰量比例皆固定。限來店購買，價低者優惠，結帳金額四捨五入）
春陽茶事在聖誕節特別推出「SHAKE搖一搖 • 喝好茶」限定優惠，於2021年12月24日至2022年1月2日活動期間，至「春陽茶事LINE官方帳號」抽獎領取折扣券，熱銷飲品檸檬蜜烏龍與桂花蜜烏龍買1送1，還有全品項79折、免費加料等多種優惠，每日可參加3次抽獎，根本人人有獎啊。（優惠恕不提供外送和來電自取服務，請至門市兌換使用。不與其他優惠合併使用）
COMEBUY年終慶，主打微出國限時折扣，2021年12月27日至2022年1月2日，來店消費「港式厚奶」(M)乙杯，立即現折10元。凡至現場加入LINE官方帳號@comebuy2002，即日起至2021/12/31可享椰果、愛玉、蘆薈、荔枝凍、晶球免費加料五選一（每組帳號限兌換乙次，重複無效）；2021/12/21至2022/1/31加入LINE官方帳號，至APP選單中登錄完整抽獎資料，即可參加「年終驚喜禮盒」抽獎（內含黑白淡奶專屬茶杯盤、鮮摘高香紅茶乙罐及COMEBUY VIP50元貴賓券乙張，限量三十組）
TEATOP自12/15起推出寄杯系統，只要加入官方[email protected]好友，就可帶走優惠：每週一會員日，指定飲品7折。高山青買五送一長期優惠，北部地區優惠價175元、中南部地區優惠價150元。連續三週指定飲品促銷價，本週108茶王買5送2，優惠價185元；108柚香買5送2，優惠價275元。（僅限試營運門市、須先至店內結帳再行使用）
貢茶12月正式開通線上訂餐服務，從貢茶官網、臉書粉專、官方LINE等管道可輕鬆連結，全台26家門市皆可預約外送或預定快取，接受現金支付、支援Line Pay，還有揪團購很方便的貼心姓名標籤服務。即日起至12/31止推出限時優惠，透過貢茶線上訂餐，單筆消費滿200元即贈150元優惠券、滿400元更可獲得300元優惠券，不限次數、折價幅度等同2.5折，外送、自取都適用。（優惠券發送方式為每張面額30元共5張，使用期限至2022年6月30日止，下次消費滿百即可折抵乙張，單筆限折抵乙次）