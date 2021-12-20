COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

抗漲1餐頂1天？漢堡王浮誇聖誕大牛堡　17.6盎司肉比臉大

▲牛肉漲翻天，這款浮誇漢堡竟有17.6盎司純牛肉，比臉大的份量吃1餐頂1天。（圖／漢堡王提供）
▲牛肉漲翻天，這款浮誇漢堡竟有17.6盎司純牛肉，比臉大的份量吃1餐頂1天。（圖／漢堡王提供）

記者蕭涵云/台北報導

2021-12-20 16:25:19

國際原物料及食材成本不斷攀升，今年美牛大漲了四～五成，導致不少餐飲業者及速食品牌紛紛調整售價。但年末禦寒還是該儲備熱量，尤其聖誕節更是大口吃肉，好好慶祝的節日。大肉量速食品牌漢堡王，明（21）日超狂推出17.6盎司純牛肉漢堡「勁濃起士超級重磅」，比臉大的浮誇聖誕大牛堡，讓人一秒想起聖誕老公公經典笑聲「厚厚厚～」，已有網友吶喊「衝了」、「比起海底撈，我想吃這個！」

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲聖誕浮誇大餐再添一款！「勁濃起士超級重磅」牛肉堡登場。（圖／漢堡王提供）
▲聖誕浮誇大餐再添一款！「勁濃起士超級重磅」牛肉堡登場。（圖／漢堡王提供）
「勁濃起士超級重磅」竟然有重達約17.6盎司、高達四層厚厚的澳洲火烤牛肉排！分別再以上下2層美式起士醬濃郁完封，包夾著四片香炸培根、獨門脆洋蔥，一隻手差點捧不動的豪華份量，輕輕鬆鬆贏過臉蛋的大小。消息一出還在粉專引發網友熱議「衝了」、「這不吃不行」，紛紛點名好友「吃爆」，更有鐵粉誇張表示「比起海底撈，我想吃這個！」 

漢堡王「勁濃起士超級重磅」，期間限定2021/12/21～2022/1/3限臨櫃購買、現場自助點餐機、官網預訂可選購「勁濃起士超級重磅」，單點NT$289元，套餐NT$329元。全門市每日上午10:30～打烊前30分鐘供應（竹科台積P1／南科台積店／兒園／美光店恕不適用）。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

過去一年十大上漲蛋白區中，你覺得哪個地方漲價最不合理？

繼續作答
即時
推薦閱讀