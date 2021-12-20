抗漲1餐頂1天？漢堡王浮誇聖誕大牛堡 17.6盎司肉比臉大
國際原物料及食材成本不斷攀升，今年美牛大漲了四～五成，導致不少餐飲業者及速食品牌紛紛調整售價。但年末禦寒還是該儲備熱量，尤其聖誕節更是大口吃肉，好好慶祝的節日。大肉量速食品牌漢堡王，明（21）日超狂推出17.6盎司純牛肉漢堡「勁濃起士超級重磅」，比臉大的浮誇聖誕大牛堡，讓人一秒想起聖誕老公公經典笑聲「厚厚厚～」，已有網友吶喊「衝了」、「比起海底撈，我想吃這個！」
記者蕭涵云/台北報導
2021-12-20 16:25:19
「勁濃起士超級重磅」竟然有重達約17.6盎司、高達四層厚厚的澳洲火烤牛肉排！分別再以上下2層美式起士醬濃郁完封，包夾著四片香炸培根、獨門脆洋蔥，一隻手差點捧不動的豪華份量，輕輕鬆鬆贏過臉蛋的大小。消息一出還在粉專引發網友熱議「衝了」、「這不吃不行」，紛紛點名好友「吃爆」，更有鐵粉誇張表示「比起海底撈，我想吃這個！」
漢堡王「勁濃起士超級重磅」，期間限定2021/12/21～2022/1/3限臨櫃購買、現場自助點餐機、官網預訂可選購「勁濃起士超級重磅」，單點NT$289元，套餐NT$329元。全門市每日上午10:30～打烊前30分鐘供應（竹科台積P1／南科台積店／兒園／美光店恕不適用）。