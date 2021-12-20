看護移工已成我國照顧主力！立委齊籲：納入長照體系

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公聽會中，立法委員賴香伶指出，台灣24萬看護移工已經成為照顧主力而非補充性勞動力，但目前看護移工仍然不被納入長照體系中，國家對長照資源的盤點是否有當需進行檢討。此外，儘管勞動部推出長照照服員職業訓練計畫，包括失業勞工也優先轉入長照人力，人力確實有比以前充足，但本國人擔任照服員的意願普遍仍然不高，因此還是需要正視移工人力需求，不分本、外國籍搭配進長照法之中。
立法委員洪申翰也指出，政府把看護移工當作補充性資源，從政策上就預設了這幾十萬家庭未來也會持續使用移工，沒有納為長照考慮對象，因此目前長照資源就數字上看起來是足夠的，但其實是因為沒有把使用移工的家庭考慮進來。他指出，長照跟移工這兩個系統應該做一個上位的專案整合，因為以國際市場來看，未來移工聘雇的薪資只會一路往上，以後會有很多弱勢家庭負擔不起，到時候他們將需要更多公共資源協助。
國立台北護理健康大學長照系教授陳正芬指出，2020年82萬需求者中已經有高達37萬人使用長照2.0，涵蓋率達到53.5%，相較2017年僅10萬人使用成長許多；但仍有近一半家庭未被覆蓋，其中就包括24萬聘雇外籍看護的家庭，他們當中有85%甚至不知道移工離開後可以回到長照系統中使用資源。此外，她提到看護移工目前低薪的處境，強調日本、韓國開出一個月4-5萬薪資的條件吸引移工，台灣只停留在17,000元，未來將難以面對國際搶工，盼能修法提升看護移工勞動條件。