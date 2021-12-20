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看護移工已成我國照顧主力！立委齊籲：納入長照體系

▲立法委員和民間團體長期呼籲正視外籍看護作為長照資源主力，應納入長照體系中。（示意圖／shutterstock）
▲立法委員和民間團體長期呼籲正視外籍看護作為長照資源主力，應納入長照體系中。（示意圖／shutterstock）

記者李芷涵/綜合報導

2021-12-20 18:28:42

《四方報》報導，台灣持續朝向高齡化社會發展，但當前的長照體系卻仍不夠完善，尤其是外籍看護工被排除在長照資源之外，讓家庭必須在長照和聘雇移工間做選擇，外籍看護勞動待遇也難被保障。包括立法委員和民間團體都長期呼籲正視外籍看護作為長照資源主力，主張應納入長照體系中。

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立法院社會福利及衛生環境委員會今（20）日舉辦「長照2.0總體檢暨長期照顧服務法修法」公聽會，邀請立法委員、專家學者和民間團體就長照修法議題進行討論。包括立法委員賴香伶、洪申翰、蔣萬安等委員皆提及將看護移工納入長照的建議。

公聽會中，立法委員賴香伶指出，台灣24萬看護移工已經成為照顧主力而非補充性勞動力，但目前看護移工仍然不被納入長照體系中，國家對長照資源的盤點是否有當需進行檢討。此外，儘管勞動部推出長照照服員職業訓練計畫，包括失業勞工也優先轉入長照人力，人力確實有比以前充足，但本國人擔任照服員的意願普遍仍然不高，因此還是需要正視移工人力需求，不分本、外國籍搭配進長照法之中。

立法委員洪申翰也指出，政府把看護移工當作補充性資源，從政策上就預設了這幾十萬家庭未來也會持續使用移工，沒有納為長照考慮對象，因此目前長照資源就數字上看起來是足夠的，但其實是因為沒有把使用移工的家庭考慮進來。他指出，長照跟移工這兩個系統應該做一個上位的專案整合，因為以國際市場來看，未來移工聘雇的薪資只會一路往上，以後會有很多弱勢家庭負擔不起，到時候他們將需要更多公共資源協助。

國立台北護理健康大學長照系教授陳正芬指出，2020年82萬需求者中已經有高達37萬人使用長照2.0，涵蓋率達到53.5%，相較2017年僅10萬人使用成長許多；但仍有近一半家庭未被覆蓋，其中就包括24萬聘雇外籍看護的家庭，他們當中有85%甚至不知道移工離開後可以回到長照系統中使用資源。此外，她提到看護移工目前低薪的處境，強調日本、韓國開出一個月4-5萬薪資的條件吸引移工，台灣只停留在17,000元，未來將難以面對國際搶工，盼能修法提升看護移工勞動條件。

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