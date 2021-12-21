房市／沿雙北捷運找房　最熱門是紅線這一站

2021年購屋族透過信義房屋「捷運找屋」功能，在大台北捷運、輕軌各站中，熱門搜尋站點第一名為台北車站，在地房仲分析，台北車站五鐵共構、生活機能佳的優勢，受在地族群與北漂族青睞，他們偏好往中山北路、南京西路一帶找總價2000萬以內房屋。
生活消費中心/綜合報導
2021-12-21 08:30:00｜2021-12-21 08:52:10
台北車站一帶有三大優勢吸引購屋族，第一，台北車站為醒目的交通樞紐，北漂族在重大交通設施旁買房，方便返鄉或親友北上探望。信義房屋重慶民生店專員葉虹谷表示，許多自外縣市上台北工作的族群，雖然工作不在台北車站周邊，但仍選擇在台北車站周邊買房，就是看中台北車站五鐵共構的交通易達性，實務現場約有４成購屋族為外縣市北漂族。
除此之外，信義房屋中山南京店專案經理于京杭也觀察，也有竹科夫妻其中一方在雙北地區上班，另一方在竹科上班，選擇在台北車站附近購屋，方便每天搭乘高鐵通勤上下班，這類族群佔比仍屬少數，但近年有漸多趨勢。
第二個優勢為連接雙北各主要商圈快速，享有多元機能，葉虹谷表示，台北車站周邊不僅本身生活機能俱全，更有多條公車路線，因近中山商圈與西門商圈、中正商圈，滿足休閒、娛樂、文藝、生活採買等機能。
第三個優勢為入住台北市精華商圈中相對可負擔，葉虹谷說明，台北市的精華地段例如東區商圈、信義商圈、中山商圈等，單價動輒破百萬，台北車站周邊有許多小宅產品，房價相對可以負擔。
于京杭進一步說明，購屋族會往台北車站周邊的中山北路、南京西路一帶找房，主力產品為10-20年的電梯大樓，單價75-85萬，套房總價約1500萬、兩房為2500-3000萬。