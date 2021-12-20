限制蘋果日報提供個資　文化部：港蘋停刊是政治事件

香港法院日前要求蘋果日報創辦人黎智英應處理台灣相關資產，文化部今（20）日表示，已正式發函台灣蘋果日報，香港法院的裁判在臺灣法院裁定同意前並無效力，台灣蘋果日報依法應拒絕香港法院及指定清算（盤）人的任何指令及要求。
記者黃仁杰／台北報導
2021-12-20 18:21:13
香港《蘋果日報》今年6月因創辦人黎智英被控違反香港國安法，公司資產遭凍結以致被迫停刊，文化部表示，此舉明顯是政治事件，而非公司經營不善，依據我國《港澳條例》42條及《民事訴訟法》402條規定，香港法院的裁判在台灣法院裁定同意前並無效力。
亦即指定清算（盤）人必須向台灣法院聲請，且在台灣法院裁定同意前，台灣蘋果日報依法應拒絕香港法院及指定清算（盤）人的任何指令及要求。
文化部表示，為保護國家利益及台灣蘋果日報所保有個資的所有當事人權益，依我國《個資法》第21條規定，限制台灣蘋果日報「不得跨境傳輸所保有的所有個人資料」。
最後文化部說明，為積極維護台灣蘋果日報所保有個人資料的當事人權益，將請蘋果日報依據《個資法》第11條規定，應主動或依當事人請求後銷毀所保有的個人資料，相關申請程序若需建立平台或其他衍生費用，文化部將予以協助支應。