冬至吃膩湯圓？特搜全台新名店　九宮格、天竺鼠車車超狂

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位於高雄的舊城.小旅行，採用大量當季的新鮮水果等食材，堅持手工製作霜淇淋，過程不添加鮮奶油、人工香精與色素等物料，並刻意降低甜品的甜度，讓口感更爽口不會過於甜膩。店內最吸引人的莫過於造型湯圓紅豆湯，躺著水汪汪大眼睛的Q版龍貓、龍貓公車超療癒！還有戴著聖誕帽的角落生物更是期間限定造型！趕快衝一波，晚來就吃不到。
同樣也在高雄的茶樓養了牛，是人氣頗高的銅板價飲料店，以鮮奶茶、奶蓋等手搖飲為招牌，並提供滿滿配料自由搭配。人氣最旺的是頂著粉紅鼻子的豬豬造型湯圓，搭配仙草凍和牛奶，還可以自選芋泥、西米露、寒天等多種配料，咀嚼控絕對不能錯過啊。
古記素食烘焙是在南投埔里的知名店鋪，以天然食材打造創意造型的可愛饅頭及湯圓等產品，聖筊饅頭、小熊維尼蛋黃酥、角落生物刈包，成功吸引目光。冬至當然要吃上天竺鼠車車造型湯圓！雖然現在下單已經要排到冬至後，趕快手刀跟上冷凍宅配吧。
還有這家Cheerful幸福手創，主打文創手作鮮奶造型饅頭，飄著雲朵的富士山和迷你版握壽司，竟然都是手工捏出來的鮮奶饅頭，今天最應景的金圓滿平安吉祥元宵，有著圓滾滾的柑橘、蘋果和金元寶造型超討喜，吃了肯定笑咪咪又招福氣，一樣可以宅配到家慢慢吃。