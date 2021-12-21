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冬至吃膩湯圓？特搜全台新名店　九宮格、天竺鼠車車超狂

▲你還在吃一般普通的湯圓嗎？公開全台特色湯圓，圓滾滾的龍貓和天竺鼠車車有夠療癒！既然還有九宮格超狂設計。（圖／翻攝自舊城小旅行、希望綠豆湯FB）
▲你還在吃一般普通的湯圓嗎？公開全台特色湯圓，圓滾滾的龍貓和天竺鼠車車有夠療癒！既然還有九宮格超狂設計。（圖／翻攝自舊城小旅行、希望綠豆湯FB）

記者蕭涵云/綜合報導

2021-12-21 10:16:28

天氣冷颼颼，冬至到了更適合來碗熱呼呼的湯圓暖一下，你還在吃一般普通的湯圓嗎？這篇公開全台特色湯圓，首推圓滾滾的龍貓超療癒！天竺鼠車車、角落生物也很吸睛。沒想到九宮格不只是麻辣鍋吃得到，連湯圓也有九宮格超狂設計，一起來看看吧。

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位於高雄的舊城.小旅行，採用大量當季的新鮮水果等食材，堅持手工製作霜淇淋，過程不添加鮮奶油、人工香精與色素等物料，並刻意降低甜品的甜度，讓口感更爽口不會過於甜膩。店內最吸引人的莫過於造型湯圓紅豆湯，躺著水汪汪大眼睛的Q版龍貓、龍貓公車超療癒！還有戴著聖誕帽的角落生物更是期間限定造型！趕快衝一波，晚來就吃不到。

同樣也在高雄的茶樓養了牛，是人氣頗高的銅板價飲料店，以鮮奶茶、奶蓋等手搖飲為招牌，並提供滿滿配料自由搭配。人氣最旺的是頂著粉紅鼻子的豬豬造型湯圓，搭配仙草凍和牛奶，還可以自選芋泥、西米露、寒天等多種配料，咀嚼控絕對不能錯過啊。

猶如重現小學時代教室場景的希望綠豆湯，是台中風格簡潔的文青甜品店，用校園風手寫字和注音，呼朋引伴地蹲坐在階梯上吃著綠豆薏仁湯，喚起大家小時候美好的記憶。誠意滿滿的希望九宮格，分別放入紅豆湯、抹茶湯圓、黑糖珍珠、紫米牛奶和飛機餅乾等好料，搭配一杯冰淇淋小山，還被客人暱稱為滿漢全席，好吃又好玩。

古記素食烘焙是在南投埔里的知名店鋪，以天然食材打造創意造型的可愛饅頭及湯圓等產品，聖筊饅頭、小熊維尼蛋黃酥、角落生物刈包，成功吸引目光。冬至當然要吃上天竺鼠車車造型湯圓！雖然現在下單已經要排到冬至後，趕快手刀跟上冷凍宅配吧。

還有這家Cheerful幸福手創，主打文創手作鮮奶造型饅頭，飄著雲朵的富士山和迷你版握壽司，竟然都是手工捏出來的鮮奶饅頭，今天最應景的金圓滿平安吉祥元宵，有著圓滾滾的柑橘、蘋果和金元寶造型超討喜，吃了肯定笑咪咪又招福氣，一樣可以宅配到家慢慢吃。

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