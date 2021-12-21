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《生技條例》三讀通過　延長10年、擴大優惠範圍

▲立法院今三讀通過《生技醫藥產業發展條例》，將租稅優惠延長10年至2031年。（圖／翻攝國會頻道）
▲立法院今三讀通過《生技醫藥產業發展條例》，將租稅優惠延長10年至2031年。（圖／翻攝國會頻道）

記者王敏旭／台北報導

2021-12-21 12:22:06｜2021-12-21 12:23:18

立法院今三讀通過《生技醫藥產業發展條例》，將租稅優惠延長10年至2031年，並把新劑型製劑、再生醫療、精準醫療、數位醫療、創新技術平台、其他策略及受委託開發與製造（CDMO）等生技醫藥產品產業納入獎勵範圍，也給予研發、機械設備及投資等租稅誘因。

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《生技醫藥產業發展條例》原名為《生技新藥產業發展條例》，條例原在今年底落日，經立法院今日三讀後更名。經濟部也曾指出，修法是讓生技醫藥產業結合醫療技術與資通訊技術的優勢，朝向研發與製造並重，讓生技醫藥產業成為帶動經濟轉型的主力產業。

修法重點包括，將研究與發展支出投資抵減率由35%修正為25%；增訂生技醫藥公司投資於生產製造所使用的全新機械、設備或系統，其支出金額於同一課稅年度內合計達台幣1000萬元以上、10億元以下範圍，可抵減應納營利事業所得稅額。

另外增訂投資生技醫藥公司每1年度得抵減總額，以不超過營利事業當年度應納營利事業所得稅額50%為限，並增訂營利事業投資受託開發製造的生技醫藥公司，應為未上市、未上櫃公司，或自設立登記日未滿10年的上市、上櫃公司。

此外也增訂個人股東現金投資未上市或未上櫃之生技醫藥公司，於同一生技醫藥公司達100萬元以上取得新股且持股滿3年，得就投資金額50%限度內，自當年度起2年內減除所得額。該個人每年得減除金額，合計以台幣500萬元為限。

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