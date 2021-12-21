醫師娘稱為解脫家暴　潑汽油燒夫二審判7年

我是廣告 請繼續往下閱讀
檢警調查，2018年10月19日上午，夫妻兩人為了孩子的監護權吵架，林女氣得前往化學原料用品店購買工業酒精及酒精燈，再持寶特瓶到加油站買汽油，下午回到家後見丈夫正躺在床上睡午覺，當場就把汽油潑灑下去，並拿酒精燈趨近丈夫，導致受汽油潑灑的部位著火。
丈夫驚醒後衝往浴室沖水將身上火勢滅熄、降溫，但臉、頸、上背部及四肢等多處受有2、3度燒燙傷，總面積達40％，且因大面積燒傷危及呼吸，經醫院出具病危通知，救治後始幸免於難。
丈夫驚醒後衝往浴室沖水將身上火勢滅熄、降溫，但臉、頸、上背部及四肢等多處受有2、3度燒燙傷，總面積達40％，且因大面積燒傷危及呼吸，經醫院出具病危通知，救治後始幸免於難。
一審調查，林女於2016年10月因網路認識丈夫，2017年5月懷孕，8月登記結婚，但婚後相處不融洽，且2018年林女四度通報遭家暴，曾被庇護、安置，但不曾提告或聲請保護令。由於林女常與丈夫因交友發生爭執，林女懷孕期間曾感染乙型鏈球菌，懷疑丈夫在外有不正常交友關係，2018年10月又發現丈夫手機有約砲廣告，可見夫妻長期關係緊張，考量林女與丈夫未和解、屬於自首性質等，判處有期徒刑8年。上訴後，二審改判7年。