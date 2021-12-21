COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

醫師娘稱為解脫家暴　潑汽油燒夫二審判7年

▲醫師娘林女，買汽油（圖），持酒精燈燒夫，高院今依殺人未遂罪判處7月。（圖／NOWnews資料照）
▲醫師娘林女，買汽油（圖），持酒精燈燒夫，高院今依殺人未遂罪判處7月。（圖／NOWnews資料照）

記者潘千詩／台北報導

2021-12-21 12:25:47｜2021-12-21 12:34:07

台北市36歲林姓醫師娘自認長期遭丈夫家暴，談離婚、監護權又沒共識，3年前她趁丈夫午睡潑灑汽油點火燒夫，造成丈夫全體40％的2、3度燒燙傷。林女雖坦承放火燒夫，但辯稱「沒有要殺死他」。高等法院今（21）日依殺人未遂罪，判處有期徒刑7年。可上訴。

我是廣告 請繼續往下閱讀
高院審酌，林女沒有前科，但她讓丈夫受有危及生命且難以回復之傷害，犯罪手段及所生危害非輕，儘管林女要每月分期5000元賠償丈夫，仍不能認為雙方已和解或徵得諒解。

檢警調查，2018年10月19日上午，夫妻兩人為了孩子的監護權吵架，林女氣得前往化學原料用品店購買工業酒精及酒精燈，再持寶特瓶到加油站買汽油，下午回到家後見丈夫正躺在床上睡午覺，當場就把汽油潑灑下去，並拿酒精燈趨近丈夫，導致受汽油潑灑的部位著火。

丈夫驚醒後衝往浴室沖水將身上火勢滅熄、降溫，但臉、頸、上背部及四肢等多處受有2、3度燒燙傷，總面積達40％，且因大面積燒傷危及呼吸，經醫院出具病危通知，救治後始幸免於難。

丈夫驚醒後衝往浴室沖水將身上火勢滅熄、降溫，但臉、頸、上背部及四肢等多處受有2、3度燒燙傷，總面積達40％，且因大面積燒傷危及呼吸，經醫院出具病危通知，救治後始幸免於難。

一審調查，林女於2016年10月因網路認識丈夫，2017年5月懷孕，8月登記結婚，但婚後相處不融洽，且2018年林女四度通報遭家暴，曾被庇護、安置，但不曾提告或聲請保護令。由於林女常與丈夫因交友發生爭執，林女懷孕期間曾感染乙型鏈球菌，懷疑丈夫在外有不正常交友關係，2018年10月又發現丈夫手機有約砲廣告，可見夫妻長期關係緊張，考量林女與丈夫未和解、屬於自首性質等，判處有期徒刑8年。上訴後，二審改判7年。

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

您是否同意中油第三天然氣接收站遷離桃園大潭藻礁海岸及海域？

不同意
同意
37.05%62.95%
2021-11-18-2021-12-11
哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

哪對佳偶變怨偶，你最吃驚？

繼續作答
即時
推薦閱讀